"Se scopro dove siete vi ammazzo", arrestato per abusi e minacce all'ex moglie

"Se scopro dove siete vi ammazzo", arrestato per abusi e minacce all'ex moglie

Un uomo ucraino di 38 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti dell'ex moglie e maltrattamenti sulla figlia adolescente.

Un uomo ucraino di 38 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie e maltrattamenti sulla figlia adolescente. I dettagli della vicenda.

Rimini, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: “Se scopro dove siete vi ammazzo”

“Se scopro dove siete vi ammazzo”. Questa sarebbe una delle tante frasi di minacce di un uomo alla sua ex moglie e alla figlia adolescente.

Siamo a Rimini, dove la donna e la minorenne, lo scorso settembre, sarebbero riuscite a fuggire trovando rifugio presso dei conoscenti fuori regione. Dopo che le due donne hanno chiesto aiuto, sono partite le indagini da parte degli inquirenti, terminate con l’arresto dell’uomo, un 38enne ucraino, avvenuto nella serata di ieri.

Rimini, 38enne ucraino arrestato per abusi e minacce all’ex moglie

Ieri sera un uomo di 38 ani ucraino è finito in carcere a Rimini, con l’accusa di violenza sessuale sull’ex moglie e maltrattamenti nei confronti della figlia di 16 anni. La misura cautelare emessa dalla gip di Rimini Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Le violenze, come hanno denunciato ex moglie e figlia, sarebbero iniziate molti anni fa, quando la famiglia viveva in Ucraina per poi aggravarsi con il trasferimento in Italia.

A Capodanno inoltre, quando erano ancora nel paese di origine, la minorenne avrebbe chiamato la polizia ucraina per chiedere aiuto, perché il padre stava picchiando selvaggiamente la madre. Dopo la fuga delle due donne, le minacce sarebbero diventate ancora più chiare, come scrive la gip: “esplicite minacce di morte, di sottrazione della figlia e della sua vita, di farla licenziare, di rovinarle cercando di far ulteriormente leva sulla condizione di isolamento in Italia che normalmente vivono gli immigrati, specie se da poco tempo”. La donna avrebbe anche denunciato episodi di violenza sessuale da parte del marito quando era ubriaco.