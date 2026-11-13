Ad Ostiglia, nel Mantovano, 12 operai si sarebbero recati al lavoro, all’azienda Andreasi, trovando però il cancello chiuso per mancanza di lavoro. I dettagli di quanto accaduto.

Ostiglia, 12 operai arrivano in azienda ma trovano il cancello chiuso: “Assenti per mancanza di lavoro”

Dodici operai dell’Andreasi di Ostiglia, nel Mantovano, lo scorso 9 di novembre si sarebbero recati come ogni giorno al lavoro ma avrebbero trovato il cancello chiuso e il cartello “assenti per mancanza di lavoro.

” A denunciare l’accaduto il sindacato Fiom Cgil. Entrando più nel dettaglio, dalla scorsa settimana i lavoratori sarebbero fuori dall’azienda, senza lavoro e senza qualcuno che spieghi loro perché sta succedendo tutto questo, a parte un foglio sul quale appunto è riportata una comunicazione generica: “Dal giorno 9 novembre 2026 assenti per mancanza di lavoro.” Ma ecco l’intervento del sindacato.

Ostiglia, 12 operai lasciati a casa: le parole del segretario della Fiom Cgil di Mantova

La Fiom Cgil di Mantova, venuta a conoscenza della situazione alla Andreasi di Ostiglia, avrebbe cercato di contattare l’azienda telefonicamente ricevendo però solamente risposte vaghe senza nessuna certezza sul futuro, e poi attraverso una richiesta ufficiale tramite posta certificata alla quale per il momento non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

In tal caso la Fiom avrebbe anche già annunciato che, in mancanza di risposte o la convocazione di un incontro, contatterà nelle prossime ore l’Ispettorato del lavoro: “nel contesto di queste situazioni, di per sé assurda”, rileva il sindacato , “si aggiunge un altro elemento che la rende ancora più inspiegabile: alcuni dei lavoratori avrebbero, nel frattempo, ricevuto alcune proposte di lavoro ma l’azienda di Ostiglia pretende da loro il rispetto dei termini di preavviso per le dimissioni. Preavviso che, per alcuni di loro, arriva anche a 75 giorni”. Ruggero Nalin, segretario della Fiom Cgil di Mantova, ha detto: “C’è preoccupazione per questa azienda, ma in generale per tutto quel settore che lavora nell’indotto delle vetrerie molto presenti nel Destra Secchia. Nel particolare dell’Andreasi risulta incomprensibile l’atteggiamento: che un’azienda possa essere in difficoltà di questi tempi, purtroppo, è la normalità, ma che un’azienda non si senta in dovere di dare nessuna spiegazione soprattutto ai lavoratori ma nemmeno alle richieste formali del sindacato, è inaccettabile. È una situazione mai vista, basti pensare che Andreasi non ha nemmeno attivato gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) che, in situazioni come questa, sono il primo strumento da mettere in campo per affrontare la crisi”.