L'oroscopo del weekend del 14 e 15 novembre 2026: quali saranno i segni più fortunati? Per alcuni previste grosse sorprese.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 14 e 15 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 14-15 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 14 e 15 novembre 2026 sono Gemelli, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Acquario.

Oroscopo weekend 14-15 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 14 e 15 novembre 2026: le previsioni segno per segno:

Ariete : un fine settimana all’insegna del relax e della famiglia. Dopo un periodo stressante è tempo di ricaricare le energie in vista delle prossime settimane.

Toro: weekend complicato, specie in amore con possibili litigi e discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

Gemelli: ottimo fine settimana in vista, ricco di sorprese specie per chi è in coppia: il vostro partner potrebbe infatti stupirvi con un regalo inaspettato.

Cancro : nel complesso sarà un fine settimana tranquillo anche se non mancherà qualche momento no, carico di nervosismo e stanchezza. Consigliate attività rilassanti.

Leone: non sarà un fine settimana particolarmente da ricordare per via di diversi imprevisti che potrebbero costringervi a cambiare i vostri piani.

Vergine: dopo giorni complicati, questo fine settimana tornerà il sorriso grazie alla vostra dolce metà, che potrebbe regalarvi due giorni davvero indimenticabili.

Bilancia: che bel weekend vi attende! Passione e romanticismo saranno al centro di queste due giornate, domenica anche tantissimo divertimento con gli amici di sempre.

Scorpione: un fine settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia esteriore che interiore. E’ tempo anche di ricaricare le energie in vista di un periodo ricco di impegni.

Sagittario : ottimo weekend in vista, tanto divertimento e tanto amore vi accompagneranno in questi due giorni che saranno davvero da ricordare in futuro.

Capricorno: un fine settimana a due facce, molto positivo il sabato, negativa la domenica, dove gli imprevisti si susseguiranno uno dietro l’altro.

Acquario : un weekend ricco di imprevisti e di possibili incomprensioni con il partner, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a cambiare i piani per il sabato sera.

Pesci: fine settimana all’insegna della tranquillità e degli affetti più cari. E’ tempo di fare visita a chi non vedete da tempo e di riallacciare vecchi legami.