L'oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 26 ottobre-1 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 sono Leone, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Oroscopo settimana 26 ottobre-1 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione. Qualche malumore di troppo invece in amore.

: settimana molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione. Qualche malumore di troppo invece in amore. Toro : dopo un periodo complicato le cose cominciano a migliorare. Non sarà una settimana senza intoppi, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.

: dopo un periodo complicato le cose cominciano a migliorare. Non sarà una settimana senza intoppi, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Gemelli : settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno, e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi.

: settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno, e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Cancro: settimana nel complesso tranquilla e serena, attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nei primi due giorni che potrebbe ripercuotersi sia sul lavoro sia in amore.

settimana nel complesso tranquilla e serena, attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nei primi due giorni che potrebbe ripercuotersi sia sul lavoro sia in amore. Leone : ottima settimana in vista. Le stelle vi sorridono e vi regaleranno giornata davvero super, specie in amore. Anche per i single possibili incontri davvero speciali.

: ottima settimana in vista. Le stelle vi sorridono e vi regaleranno giornata davvero super, specie in amore. Anche per i single possibili incontri davvero speciali. Vergine : settimana di alti e bassi, con possibili malumori sia in ambito affettivo sia in quello lavorativo. Mercoledì sarà la giornata più nervosa di tutte, cercate di fare attività rilassanti.

: settimana di alti e bassi, con possibili malumori sia in ambito affettivo sia in quello lavorativo. Mercoledì sarà la giornata più nervosa di tutte, cercate di fare attività rilassanti. Bilancia : settimana positiva, specie sul lavoro con diverse soddisfazioni in vista. In amore sarà una settimana a due facce, tra litigi e momenti di vera passione e romanticismo.

: settimana positiva, specie sul lavoro con diverse soddisfazioni in vista. In amore sarà una settimana a due facce, tra litigi e momenti di vera passione e romanticismo. Scorpione : che bella settimana vi attende! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana indimenticabile, specie in ambito professionale.

: che bella settimana vi attende! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana indimenticabile, specie in ambito professionale. Sagittario : settimana complicata per via di stanchezza e nervosismo che si faranno sentire già a partire dalla giornata di martedì. Occhio a possibili discussioni con amici e colleghi.

: settimana complicata per via di stanchezza e nervosismo che si faranno sentire già a partire dalla giornata di martedì. Occhio a possibili discussioni con amici e colleghi. Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Cercate però di ritagliarvi dei momenti tutti per voi, al fine di ricaricare le energie.

settimana nel complesso tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Cercate però di ritagliarvi dei momenti tutti per voi, al fine di ricaricare le energie. Acquario : settimana super, all’insegna di nuovi inizi e nuove opportunità. Sia sul lavoro che in amore potreste infatti avere diverse sorprese, tutte super positive.

: settimana super, all’insegna di nuovi inizi e nuove opportunità. Sia sul lavoro che in amore potreste infatti avere diverse sorprese, tutte super positive. Pesci: settimana a due facce, ottima per quanto riguarda il lavoro, negativa invece per quanto riguarda l’amore con possibili malumori legati a vecchie incomprensioni.