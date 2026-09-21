Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 21 al 27 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 21-27 settembre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 settembre 2026 sono Gemelli, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo settimana 21-27 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: ottima settimana per quanto riguarda il lavoro, con diverse soddisfazioni personali in vista. In amore invece qualche malumore di troppo, specie nel fine settimana.
- Toro: settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potranno essere all’ordine del giorno, ma anche sul lavoro diversi imprevisti in vista.
- Gemelli: settimana nel complesso positiva, specie sul fronte sentimentale con una sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Anche sul lavoro tutto scorre nel migliore dei modi.
- Cancro: settimana davvero super, a livello lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte con possibili sviluppi positivi per la vostra carriera. Anche in amore settimana top.
- Leone: sarà una settimana di alti e bassi, la prima parte sarà molto positiva in ambito sentimentale, la secondo invece tra gli imprevisti sul lavoro e i malumori nella coppia sarà meno piacevole.
- Vergine: settimana a due facce. Positiva in ambito lavorativo, con possibili promozioni in vista, negativa in ambito sentimentale, con litigi e discussioni che potranno essere all’ordine del giorno.
- Bilancia: settimana no, le incomprensioni con il partner renderanno questi giorni difficili, tanto che il vostro malumore si potrebbe ripercuotere anche sul lavoro.
- Scorpione: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa per quanto riguarda l’amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single.
- Sagittario: non sarà una settimana particolarmente da ricordare, sia in amore sia sul lavoro con imprevisti e incomprensioni che renderanno difficili queste giornate.
- Capricorno: sarà nel complesso una settimana tranquilla e serena senza troppi intoppi o imprevisti. Cercate di dedicare del tempo anche a prendervi cura di voi stessi.
- Acquario: che bella settimana vi attende, fatta di emozioni e si soddisfazioni personali. Specie in amore le cose non potrebbero andare meglio, tanta passione e tanto romanticismo!
- Pesci: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Occhio a un pò di nervosismo venerdì.
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