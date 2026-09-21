Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 21 al 27 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 21-27 settembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 settembre 2026 sono Gemelli, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana 21-27 settembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana per quanto riguarda il lavoro, con diverse soddisfazioni personali in vista. In amore invece qualche malumore di troppo, specie nel fine settimana.

ottima settimana per quanto riguarda il lavoro, con diverse soddisfazioni personali in vista. In amore invece qualche malumore di troppo, specie nel fine settimana. Toro: settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potranno essere all’ordine del giorno, ma anche sul lavoro diversi imprevisti in vista.

settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potranno essere all’ordine del giorno, ma anche sul lavoro diversi imprevisti in vista. Gemelli : settimana nel complesso positiva, specie sul fronte sentimentale con una sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Anche sul lavoro tutto scorre nel migliore dei modi.

: settimana nel complesso positiva, specie sul fronte sentimentale con una sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Anche sul lavoro tutto scorre nel migliore dei modi. Cancro : settimana davvero super, a livello lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte con possibili sviluppi positivi per la vostra carriera. Anche in amore settimana top.

: settimana davvero super, a livello lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte con possibili sviluppi positivi per la vostra carriera. Anche in amore settimana top. Leone : sarà una settimana di alti e bassi, la prima parte sarà molto positiva in ambito sentimentale, la secondo invece tra gli imprevisti sul lavoro e i malumori nella coppia sarà meno piacevole.

: sarà una settimana di alti e bassi, la prima parte sarà molto positiva in ambito sentimentale, la secondo invece tra gli imprevisti sul lavoro e i malumori nella coppia sarà meno piacevole. Vergine : settimana a due facce. Positiva in ambito lavorativo, con possibili promozioni in vista, negativa in ambito sentimentale, con litigi e discussioni che potranno essere all’ordine del giorno.

: settimana a due facce. Positiva in ambito lavorativo, con possibili promozioni in vista, negativa in ambito sentimentale, con litigi e discussioni che potranno essere all’ordine del giorno. Bilancia: settimana no, le incomprensioni con il partner renderanno questi giorni difficili, tanto che il vostro malumore si potrebbe ripercuotere anche sul lavoro.

settimana no, le incomprensioni con il partner renderanno questi giorni difficili, tanto che il vostro malumore si potrebbe ripercuotere anche sul lavoro. Scorpione: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa per quanto riguarda l’amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single.

settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa per quanto riguarda l’amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single. Sagittario: non sarà una settimana particolarmente da ricordare, sia in amore sia sul lavoro con imprevisti e incomprensioni che renderanno difficili queste giornate.

non sarà una settimana particolarmente da ricordare, sia in amore sia sul lavoro con imprevisti e incomprensioni che renderanno difficili queste giornate. Capricorno: sarà nel complesso una settimana tranquilla e serena senza troppi intoppi o imprevisti. Cercate di dedicare del tempo anche a prendervi cura di voi stessi.

sarà nel complesso una settimana tranquilla e serena senza troppi intoppi o imprevisti. Cercate di dedicare del tempo anche a prendervi cura di voi stessi. Acquario: che bella settimana vi attende, fatta di emozioni e si soddisfazioni personali. Specie in amore le cose non potrebbero andare meglio, tanta passione e tanto romanticismo!

che bella settimana vi attende, fatta di emozioni e si soddisfazioni personali. Specie in amore le cose non potrebbero andare meglio, tanta passione e tanto romanticismo! Pesci: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Occhio a un pò di nervosismo venerdì.