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L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle per la settimana dal 12 al 18 ottobre 2026? Ecco l'oroscopo per ogni segno zodiacale: nuove opportunità in vista per alcuni segni.

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Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 sono Ariete, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: settimana ricca di sorprese a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione in arrivo per molti di voi. Anche in amore settimana molto positiva e all’insegna del romanticismo.
  • Toro: continua il periodo no, con le stelle che vi voltano le spalle. In amore periodo difficile, pieno di incomprensioni con il partner. Anche sul lavoro settimana complicata, rischio liti con i colleghi.
  • Gemelli: settimana a due facce, positiva lavorativamente parlando, con diverse soddisfazioni in vista, negativa dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni con il partner.
  • Cancro: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non risolverete per il meglio. Tanta fortuna nella giornata di martedì in amore.
  • Leone: settimana complicata, specie per in amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro occhio agli imprevisti.
  • Vergine: che bella settimana in vista! Nuove opportunità lavorative per alcuni di voi, anche all’estero! Anche in amore ottima settimana, specie per in single: incontro speciale in vista?
  • Bilancia: nel complesso sarà una settimana serena e tranquilla, all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Occhio solamente a qualche incomprensione di troppo con il partner a metà settimana.
  • Scorpione: settimana ottima dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti che prendono piano piano forma. In amore qualche malumore di troppo ma nel complesso settimana positiva.
  • Sagittario: settimana no, in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.
  • Capricorno: ottima settimana in amore, con i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Qualche malumore di troppo invece sul lavoro, specie da metà settimana in poi.
  • Acquario: settimana così così. Si alterneranno momenti positivi e fortunati ad altri meno piacevoli, specie in ambito lavorativo, dove potreste performare al di sotto delle vostre potenzialità.
  • Pesci: che bella settimana vi attende, sotto tutti i punti di vista! Passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate, e anche sul lavoro in arrivo grandi opportunità di carriera.
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