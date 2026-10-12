L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 sono Ariete, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana ricca di sorprese a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione in arrivo per molti di voi. Anche in amore settimana molto positiva e all’insegna del romanticismo.

: settimana ricca di sorprese a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione in arrivo per molti di voi. Anche in amore settimana molto positiva e all’insegna del romanticismo. Toro : continua il periodo no, con le stelle che vi voltano le spalle. In amore periodo difficile, pieno di incomprensioni con il partner. Anche sul lavoro settimana complicata, rischio liti con i colleghi.

: continua il periodo no, con le stelle che vi voltano le spalle. In amore periodo difficile, pieno di incomprensioni con il partner. Anche sul lavoro settimana complicata, rischio liti con i colleghi. Gemelli : settimana a due facce, positiva lavorativamente parlando, con diverse soddisfazioni in vista, negativa dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni con il partner.

: settimana a due facce, positiva lavorativamente parlando, con diverse soddisfazioni in vista, negativa dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni con il partner. Cancro: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non risolverete per il meglio. Tanta fortuna nella giornata di martedì in amore.

settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non risolverete per il meglio. Tanta fortuna nella giornata di martedì in amore. Leone : settimana complicata, specie per in amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro occhio agli imprevisti.

: settimana complicata, specie per in amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro occhio agli imprevisti. Vergine : che bella settimana in vista! Nuove opportunità lavorative per alcuni di voi, anche all’estero! Anche in amore ottima settimana, specie per in single: incontro speciale in vista?

: che bella settimana in vista! Nuove opportunità lavorative per alcuni di voi, anche all’estero! Anche in amore ottima settimana, specie per in single: incontro speciale in vista? Bilancia : nel complesso sarà una settimana serena e tranquilla, all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Occhio solamente a qualche incomprensione di troppo con il partner a metà settimana.

: nel complesso sarà una settimana serena e tranquilla, all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Occhio solamente a qualche incomprensione di troppo con il partner a metà settimana. Scorpione : settimana ottima dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti che prendono piano piano forma. In amore qualche malumore di troppo ma nel complesso settimana positiva.

: settimana ottima dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti che prendono piano piano forma. In amore qualche malumore di troppo ma nel complesso settimana positiva. Sagittario: settimana no, in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

settimana no, in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa. Capricorno: ottima settimana in amore, con i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Qualche malumore di troppo invece sul lavoro, specie da metà settimana in poi.

ottima settimana in amore, con i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Qualche malumore di troppo invece sul lavoro, specie da metà settimana in poi. Acquario : settimana così così. Si alterneranno momenti positivi e fortunati ad altri meno piacevoli, specie in ambito lavorativo, dove potreste performare al di sotto delle vostre potenzialità.

: settimana così così. Si alterneranno momenti positivi e fortunati ad altri meno piacevoli, specie in ambito lavorativo, dove potreste performare al di sotto delle vostre potenzialità. Pesci: che bella settimana vi attende, sotto tutti i punti di vista! Passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate, e anche sul lavoro in arrivo grandi opportunità di carriera.