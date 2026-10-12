L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 sono Ariete, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.
Oroscopo settimana 12-18 ottobre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana ricca di sorprese a livello lavorativo, con nuove opportunità di collaborazione in arrivo per molti di voi. Anche in amore settimana molto positiva e all’insegna del romanticismo.
- Toro: continua il periodo no, con le stelle che vi voltano le spalle. In amore periodo difficile, pieno di incomprensioni con il partner. Anche sul lavoro settimana complicata, rischio liti con i colleghi.
- Gemelli: settimana a due facce, positiva lavorativamente parlando, con diverse soddisfazioni in vista, negativa dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni con il partner.
- Cancro: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non risolverete per il meglio. Tanta fortuna nella giornata di martedì in amore.
- Leone: settimana complicata, specie per in amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro occhio agli imprevisti.
- Vergine: che bella settimana in vista! Nuove opportunità lavorative per alcuni di voi, anche all’estero! Anche in amore ottima settimana, specie per in single: incontro speciale in vista?
- Bilancia: nel complesso sarà una settimana serena e tranquilla, all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Occhio solamente a qualche incomprensione di troppo con il partner a metà settimana.
- Scorpione: settimana ottima dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti che prendono piano piano forma. In amore qualche malumore di troppo ma nel complesso settimana positiva.
- Sagittario: settimana no, in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno e anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.
- Capricorno: ottima settimana in amore, con i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale. Qualche malumore di troppo invece sul lavoro, specie da metà settimana in poi.
- Acquario: settimana così così. Si alterneranno momenti positivi e fortunati ad altri meno piacevoli, specie in ambito lavorativo, dove potreste performare al di sotto delle vostre potenzialità.
- Pesci: che bella settimana vi attende, sotto tutti i punti di vista! Passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate, e anche sul lavoro in arrivo grandi opportunità di carriera.
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