La relazione tra Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, e la celebre conduttrice televisiva Barbara d’Urso è stata per anni contraddistinta da momenti di collaborazione e da accesi scontri. Dopo numerose apparizioni di Naike nei programmi di d’Urso, nel 2019 la giovane ha pubblicato dei video che, secondo la magistratura, hanno leso la reputazione dell’intervistatrice, portando a una denuncia per diffamazione.

Il tribunale di Alessandria ha condannato Naike Rivelli in prima istanza; la sentenza è stata confermata in appello, chiudendo una vicenda giudiziaria durata più di due anni. Da allora i due volti della televisione sembrano aver voltato pagina, ma le recenti dichiarazioni di Naike hanno rivelato un cambiamento sorprendente.

Il caso di diffamazione del 2019: i video, il processo e la sentenza

La controversia è nata quando, nel 2019, Naike Rivelli ha diffuso online una serie di brevi clip in cui, secondo la sua versione, criticava apertamente la conduttrice. Le affermazioni, giudicate dal tribunale di Alessandria come diffamazione hanno spinto Barbara d’Urso a presentare una querela. Il giudice di primo grado ha ritenuto che i contenuti fossero lesivi della reputazione della sospettata e ha inflitto una condanna pecuniaria a Naike.

L’appello ha confermato la decisione, consolidando una sentenza che ha segnato una pausa di più di due anni nelle loro interazioni pubbliche.

Un nuovo incontro dietro le quinte: 2 ottobre, prima puntata di Ballando con le Stelle

La notte precedente la prima puntata di *Ballando con le Stelle*, in data 2 ottobre, Naike ha riferito di aver incrociato Barbara dietro le quinte del set. L’incontro, riportato durante l’intervista di Domenico Marocchi per *La Volta Buona*, è stato descritto come un momento di riconciliazione: le due si sono avvicinate, si sono scambiate un abbraccio e hanno scambiato parole di cordialità. Secondo la stessa Rivelli, la tensione legale è ormai superata e la vita va avanti.

Le parole di Naike Rivelli sul gesto

“Pasquale La Rocca è il mio nuovo patrigno che adoro. Chi mai poteva pensare di avere un patrigno così top? In famiglia siamo tutti felici del nostro nuovo acquisto familiare. La giuria? Fantastica la nuova giurata l’abbiamo incontrata per caso ieri, proprio qui. Ci siamo abbracciate ieri con tanto amore. Sì, parlo di Barbara. Per me Barbara è una donna molto professionale e viene qui a fare la professionista che è, non a fare le cattiverie. C’era stata una questione legale, ma è conclusa e si va avanti.”

Le critiche di Naike alla scelta di Mediaset nel 2023

Durante l’estate del 2023, Naike ha pubblicamente contestato l’esclusione di Barbara d’Urso da *Pomeriggio 5*, programma di punta di Mediaset. In un’intervista, la figlia di Ornella Muti ha dichiarato: “Non avrei mai pensato di dirlo, ma lo dico. Guardando la nuova versione del programma ci manca la d’Urso! Un volto che per quindici anni è stato al top non può sparire così. Abbiamo finito in balia delle famiglie potenti italiane.” Questo commento, sebbene critico, ha sottolineato che la sua opinione non è stata condizionata dalla precedente querela.

Barbara d’Urso rompe il silenzio: la querela del

Nel, Barbara d’Urso ha risposto per la prima volta alla causa presentata da Naike, durante la puntata di *Verissimo* condotta da Silvia Toffanin. In risposta a una domanda su Carmelita, la conduttrice ha spiegato: “C’è stata una querela di cui tutti parlano, ma io non l’avevo mai resa pubblica. L’ho promossa dopo numerosi video offensivi, non solo come artista ma come donna. Ho chiesto al giudice penale di decidere; il PM, valutate le accuse gravissime, ha rinviato a giudizio la signora, perché è stata molto offensiva.” La dichiarazione ha evidenziato la gravità delle accuse e la decisione della Procura di procedere per illecito penale.

Confronti così pubblici mostrano come le dinamiche tra personaggi televisivi possano evolversi da scontri giudiziari a gesti di riconciliazione. Il passaggio da una sentenza di diffamazione a un abbraccio sul set segnala una volontà di chiudere il capitolo, ma resta comunque aperta la discussione su come i media gestiscano i cambiamenti di ruolo, come la perdita di Barbara da *Pomeriggio 5*. Il futuro delle loro relazioni professionali sarà probabilmente seguito con attenzione dal pubblico.