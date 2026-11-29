Una ragazza di appena 14 anni è morta dopo aver mangiato in pizzeria assieme ad alcuni amici in un locale di Castelnuovo di Napoli: si indaga per capire che cosa sia successo.

Una ragazza di appena 14 anni è morta dopo aver mangiato in pizzeria assieme ad alcuni amici in un locale di Castelnuovo di Napoli: si indaga per capire che cosa sia successo esattamente.

Napoli, muore a 14 anni dopo aver mangiato in pizzeria

Tragedia a Napoli. Una ragazza di soli 14 anni, stando a quanto si apprende, era infatti andata assieme ad alcuni amici a mangiare in una pizzeria di Castelnuovo di Napoli per poi tornare a casa.

E’ qui che avrebbe iniziato a sentirsi male, con sintomi attribuibili a una reazione allergica. Il padre della ragazzina le avrebbe un farmaco antiallergico che però non avrebbe dato i frutti sperati. Subito sono corsi in ospedale, ma all’arrivo alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra la 14enne era già morta. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri al fine di capire che cosa sia successo esattamente.

Mangia in pizzeria e muore a 14 anni: le ipotesi

Come abbiamo appena visto, nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, una ragazzina di soli 14 anni è morto dopo essersi sentita male una volta rientrata a casa: la minorenne era stata a mangiare in una pizzeria di Castelnuovo di Napoli. Stando alle prime ipotesi, la ragazzina avrebbe ingerito alimenti a cui era allergica.

A nulla è servito l’intervento del padre, il quale le avrebbe somministrato un farmaco antiallergico, né il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indagano i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna insieme ai colleghi della stazione di Acerra. La causa del decesso resta da accertare. Stando alle prime ipotesi, la ragazza potrebbe essere stata vittima di una reazione allergica al lattosio, sostanza a cui sarebbe stata gravemente allergica. Saranno comunque le indagini e gli accertamenti a stabilire l’esatta causa della morte della 14enne.