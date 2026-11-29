Termometro Politico ha realizzato un nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime elezioni: non arrivano belle notizie per Giorgia Meloni e Roberto Vannacci.

Termometro Politico ha realizzato un nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime elezioni: non arrivano belle notizie per Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. I dettagli.

Sondaggi politici, brutte notizie per Meloni e Vannacci: i risultati preoccupano

Dal nuovo sondaggio di Termometro Politico sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime elezioni del 2027, si registra un calo sia per Fratelli D’Italia, partito di Giorgia Meloni, sia per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Nel dettaglio, FDI scende di cinque decimi e si attesta al 27,4%, mentre FN perde quasi un punto attestandosi al 5,8%. Ma attenzione, in realtà non sono solo loro a perdere punti, il Movimento 5 Stelle perde ben 0,7 punti e scende quindi al 12,1, %, mentre il PD perde lo 0,4% attestandosi dunque al 20,2%.

Sondaggi Politici: tutti i risultati

Dal nuovo sondaggio di Termometro Politico, abbiamo visto che FDI è calata di cinque decimi ed è ora quindi al 27,4%, Futuro Nazionale è al 5,8% e registra quindi la flessione più ampia, il Pd di Elly Schlein è al 20,2%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,1%. Il campo largo resta dunque in vantaggio sul centrodestra, 44,3% contro 42,4%.

Poi, nel centrodestra, Forza Italia resta al 7,3%, la Lega invece perde un decimo al 5,4%. Noi Moderati stabile all’1,1 %. Nel campo largo invece, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,4 punti al 6,0%,, Italia Viva in calo di 0,1 punti al 2,4% e Più Europa all’1,3%. Per quanto invece riguarda la fiducia in Giorgia Meloni: tra chi si fida, ovvero il 24,4%, e chi si fida abbastanza, ovvero 15,1%, si arriva a un 39,5%. Sale invece al 9,1% la percentuale di chi si fida poco, mentre il 51% dice di non avere fiducia nell’attuale premier. Il dato di sfiducia è quindi ancora al di sopra del 60%.