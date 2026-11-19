Sondaggi YouTrend, il centrosinistra sale al 45% e supera il centrodestra fermo al 40,8%: pesa il fattore Vannacci. Ecco tutti i dettagli.

Il quadro delle intenzioni di voto in Italia mostra nuovi movimenti tra i principali partiti e un equilibrio diverso quando si considerano le coalizioni. Fratelli d’Italia resta la prima forza politica, ma arretra leggermente, mentre Pd e Movimento 5 Stelle guadagnano consensi. A sorprendere è soprattutto il confronto tra centrodestra e centrosinistra, con il possibile ruolo di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci negli equilibri elettorali.

Sondaggi politici, Vannacci crolla di nuovo: quanto perde in una settima

Fratelli d’Italia mantiene la vetta delle intenzioni di voto, ma l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, diffusa il 18 novembre 2026, segnala un arretramento della formazione guidata da Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio si attesta al 27,2%, con una flessione dello 0,2% rispetto alla settimana precedente.

Si riduce, seppur lievemente, anche la distanza con il Partito Democratico di Elly Schlein, che guadagna 0,3 punti e raggiunge il 20,6%. A rafforzare la propria posizione è soprattutto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in crescita di mezzo punto e ora al 13,7%.

Più indietro si collocano Forza Italia e Futuro Nazionale, entrambe al 6,6%, ma con andamenti differenti: il partito di Antonio Tajani perde lo 0,1%, mentre quello fondato da Roberto Vannacci registra una flessione più marcata, pari allo 0,6%.

Alleanza Verdi e Sinistra, guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, sale al 6,4% (+0,1%), mentre la Lega di Matteo Salvini scende al 5,3% (-0,2%). Tra le formazioni più piccole, Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,3% (-0,3%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,1%) e Ora! all’1,1% (+0,1%).

Coalizioni, il centrosinistra supera il centrodestra: Vannacci può cambiare gli equilibri

La fotografia delle alleanze restituisce uno scenario diverso rispetto alla classifica dei singoli partiti. Considerando insieme Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e le altre liste dell’area progressista, il centrosinistra raggiunge il 45%, guadagnando un punto rispetto alla precedente rilevazione. Il centrodestra, formato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e formazioni minori, si ferma invece al 40,8%, con una perdita dello 0,3%. Il divario tra i due schieramenti arriva così a 4,2 punti percentuali.

Un elemento che potrebbe modificare sensibilmente i rapporti di forza è rappresentato da Futuro Nazionale: aggiungendo il 6,6% attribuito alla formazione di Vannacci ai consensi del centrodestra, quest’ultimo salirebbe teoricamente al 47,4%, superando di 2,4 punti l’area progressista. Si tratta, tuttavia, di una simulazione ottenuta sommando le percentuali dei partiti, non della misurazione di un’alleanza elettorale già definita.

La stessa indagine ha rilevato anche il giudizio sull’esecutivo guidato da Meloni: il 58% degli intervistati esprime una valutazione negativa sull’operato del Governo, contro il 38% che manifesta un’opinione positiva; il restante 4% non si pronuncia. Il sondaggio è stato condotto tra il 14 e il 16 novembre su un campione di 810 persone maggiorenni residenti in Italia.