Il blocco delle auto diesel Euro 5 slitta ufficialmente al 2027. Dopo il via libera della Camera, anche il Senato ha approvato il decreto con 77 voti favorevoli e 42 contrari, trasformandolo in legge. Le limitazioni alla circolazione nei Comuni interessati di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna scatteranno dal 1° ottobre 2027: ecco cosa cambia per gli automobilisti e quali sono le novità previste.

Diesel Euro 5, il blocco slitta al 2027: quali Comuni sono interessati

Il decreto che posticipa il blocco delle auto diesel Euro 5 è diventato legge dopo il doppio via libera del Parlamento. In seguito all’approvazione della Camera, anche il Senato ha dato il proprio consenso al provvedimento con 77 voti favorevoli e 42 contrari.

La misura stabilisce che le limitazioni alla circolazione, inizialmente programmate dal 1° ottobre 2026, entreranno in vigore un anno più tardi, a partire dal 1° ottobre 2027. La proroga interessa i Comuni con più di 30mila abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, territori coinvolti nelle misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Il rinvio è previsto anche in attesa dell’aggiornamento dei rispettivi piani regionali per la qualità dell’aria.

Adriano Paroli (Forza Italia): “Una transizione ecologica ingiusta senza alternative per le famiglie”

Durante il dibattito a Palazzo Madama, il senatore e vice capogruppo di Forza Italia Adriano Paroli ha difeso la proroga, sottolineando le conseguenze economiche che un blocco anticipato avrebbe potuto provocare su famiglie e piccole imprese. Secondo il parlamentare, la questione non riguarda soltanto la gestione del traffico, ma anche la possibilità per i cittadini di adeguarsi ai cambiamenti senza subire costi insostenibili. “Noi non neghiamo il problema della qualità dell’aria nel bacino padano, ma il problema non può essere affrontato con la scorciatoia dei divieti indiscriminati“, ha dichiarato.

Paroli ha definito lo slittamento al 2027 “una scelta di sano realismo amministrativo“, evidenziando soprattutto le difficoltà di chi non dispone delle risorse necessarie per acquistare un mezzo elettrico o ibrido. Nel suo intervento ha inoltre richiamato le esigenze del piccolo autotrasporto e delle fasce economicamente più fragili, sostenendo che imporre la sostituzione di un veicolo ancora funzionante, senza alternative accessibili, significherebbe realizzare “una transizione ingiusta”.