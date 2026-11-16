“Il ritorno di Batman”, ecco chi ha scelto Vannacci: è proprio lui

“Il ritorno di Batman”, ecco chi ha scelto Vannacci: è proprio lui

Dopo oltre dieci anni lontano dagli incarichi istituzionali, Franco Fiorito, conosciuto come Er Batman, torna sulla scena politica con un nuovo ruolo all’interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci. Una nomina che riporta sotto i riflettori l’ex esponente del Popolo delle Libertà, protagonista di una delle vicende giudiziarie più note della politica laziale, legata allo scandalo dei fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione Lazio.

Il ritorno di Franco Fiorito: la nomina voluta da Roberto Vannacci

Il nuovo incarico è stato ufficializzato su indicazione di Roberto Vannacci, attraverso il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni. Fiorito è stato designato coordinatore provinciale di Frosinone e responsabile regionale per gli enti locali, con effetto immediato. Nella comunicazione iniziale, Simoni aveva annunciato: «Su mandato del Generale Roberto Vannacci nomino il Dott.

Franco Fiorito Responsabile per la fase costituente nella Città e nella Provincia di Frosinone». Successivamente è arrivata la conferma dei nuovi incarichi.

A commentare la nomina è stato lo stesso Fiorito, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, nel quale ha espresso riconoscenza per la fiducia ricevuta: «Li ringrazio onorato sinceramente per la fiducia concessa ed affatto scontata e per l’entusiasmo che mi hanno trasmesso».

L’ex sindaco di Anagni ha poi anticipato gli obiettivi del proprio impegno nel movimento, sottolineando la volontà di lavorare sul territorio: «La ripagheremo con un lavoro duro e capillare che conosciamo bene». Il messaggio si è concluso con un riferimento alla nuova esperienza politica: «Inizia una nuova avventura nella certezza che il Futuro Nazionale sarà fiorito. Si parte». Per il movimento di Vannacci, l’ingresso di Fiorito rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di organizzazione territoriale, con particolare attenzione alla provincia ciociara e agli enti locali.

Fiorito, dopo gli inizi nel Movimento Sociale, dove era conosciuto anche con il soprannome di Federale, era stato eletto sindaco di Anagni per due mandati consecutivi. Il successivo approdo in Regione Lazio lo aveva portato a ottenere un importante risultato elettorale: con 26.217 preferenze era stato il candidato più votato in assoluto nella provincia di Frosinone. Negli anni successivi all’uscita dalla politica attiva si è dedicato all’agricoltura biologica ad Anagni e ha collaborato stabilmente con una testata online specializzata nell’analisi politica del Lazio. Ora, con la nomina firmata da Vannacci e Simoni, per l’ex capogruppo del Pdl si apre un nuovo capitolo politico.

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Chi è Er Batman: lo scandalo dei fondi regionali e la condanna definitiva

Il ritorno di Franco Fiorito riporta alla memoria le vicende che nel 2012 sconvolsero la politica del Lazio. Come riportato da Fanpage, all’epoca era capogruppo del Popolo delle Libertà in Consiglio regionale e sarebbe stato coinvolto nell’inchiesta sulla gestione dei finanziamenti pubblici assegnati al gruppo consiliare. Le indagini avrebbero riguardato l’utilizzo irregolare di somme superiori al milione di euro, con contestazioni relative a trasferimenti di denaro e spese personali, tra cui viaggi, acquisti e pagamenti per la sua villa al Circeo. La vicenda, diventata nota come lo scandalo delle spese pazze, contribuì ad aggravare la crisi della giunta guidata da Renata Polverini, che si concluse con le dimissioni della presidente e le elezioni anticipate del 2013.

Come sottolineato da Fanpage, arrestato nel settembre 2012, Fiorito si dimise dall’incarico di capogruppo, continuando a dichiararsi innocente, ma la sua esperienza politica si interruppe l’anno successivo. Sul piano giudiziario, nel maggio 2013 sarebbe arrivata una condanna in primo grado a 3 anni e 4 mesi per peculato, successivamente ridotta a tre anni dalla Corte d’Appello. Nel 2018 la Cassazione avrebbe determinato definitivamente la pena in 2 anni, 11 mesi e 15 giorni, annullando soltanto una contestazione relativa a circa 50mila euro.