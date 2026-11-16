Il 18enne che ha vinto 2 milioni al Gratta e Vinci è rimasto coinvolto in un frontale mentre viaggiava con la famiglia sulla Statale 16.

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze. Un violento scontro frontale sulla Statale 16, ad Ancona, ha coinvolto anche il 18enne che appena pochi giorni prima aveva festeggiato una vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. Il giovane viaggiava con la madre, la fidanzata e un’amica di famiglia quando la loro auto è stata centrata da un’altra vettura.

Incidente sulla Statale 16 ad Ancona, coinvolto il 18enne che ha vinto 2 milioni al Gratta e Vinci

Paura all’alba di domenica 15 novembre lungo la Statale 16 Adriatica, nei pressi dello svincolo di Torrette, ad Ancona. Tra le persone rimaste coinvolte in un violento incidente frontale c’è anche il diciottenne diventato protagonista delle cronache nei giorni scorsi per aver centrato una vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci.

Il giovane viaggiava in automobile insieme alla madre, alla fidanzata di 17 anni e a un’amica di famiglia di 39 anni, quando il veicolo si è scontrato con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto si sarebbe verificato intorno alle 5:45, mentre il gruppo stava facendo ritorno verso Montemarciano.

Alla guida della seconda automobile c’era un 25enne marchigiano, originario di San Benedetto, che procedeva da solo. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo nella corsia opposta e travolgendo frontalmente l’altra macchina.

I soccorsi e le condizioni dei feriti: paura per il vincitore dei 2 milioni

Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118, tra cui l’ambulanza infermieristica di Torrette, l’automedica del Crass, la Croce Rossa di Ancona e la Croce Gialla di Falconara. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati negli accertamenti sulla dinamica dello schianto. I cinque occupanti delle due vetture sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Ancona in codice giallo: gli accertamenti medici hanno escluso conseguenze gravi.

Per il diciottenne si tratta di un episodio che arriva a poco più di dieci giorni dalla fortunata vincita. Come riportato da Leggo, il 2 novembre Michele aveva acquistato un biglietto da 10 euro della serie Giochi di Natale al bar tabacchi Ventiquattro di Marina di Montemarciano, dove lavorava per alcune ore al giorno dopo la scuola. Il tagliando gli aveva regalato il premio massimo da 2 milioni di euro.