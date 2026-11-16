Ucraina, nuove sanzioni Ue contro la Russia: nel mirino anche 50 banche e società di e-commerce

(Adnkronos) - L'Ue dà un ulteriore giro di vite alle sanzioni contro il sistema bancario russo, adottate fin dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. Il Consiglio ha approvato oggi misure restrittive nei confronti di 12 persone e 101 entità, per il ruolo che svolgono in settori ec...

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L’Ue dà un ulteriore giro di vite alle sanzioni contro il sistema bancario russo, adottate fin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina. Il Consiglio ha approvato oggi misure restrittive nei confronti di 12 persone e 101 entità, per il ruolo che svolgono in settori economici che costituiscono una “fonte significativa” di entrate per la guerra di aggressione russa e che sostengono la sua flotta ombra.

Tra i soggetti inseriti oggi in elenco figurano quasi 50 banche e istituzioni finanziarie russe, tutte banche medio-piccole o locali, tra cui la Alef-Bank e la Interprogress Bank.

Rafforzando progressivamente le sanzioni contro il settore bancario russo, l’Ue mira a rallentare o bloccare i canali finanziari attraverso i quali transitano le entrate statali che finanziano lo sforzo bellico della Russia. Sanzionata anche YuMoney, una fintech attiva nei pagamenti digitali controllata da Sberbank.

Il Consiglio agisce anche contro l’e-commerce in Russia. Il pacchetto di oggi include l’azionista unica del colosso russo della vendita al dettaglio Wildberries, Tatyana Kim (i cui magazzini sono già stati presi ripetutamente di mira dai droni ucraini), nonché Alexander Chachava, che detiene una quota di controllo in un’altra importante società russa di e-commerce, Ozon.

Il Consiglio ha inoltre inserito in elenco ulteriori entità e imprenditori attive nel settore petrolifero ed energetico russo.

Le società energetiche colpite oggi gestiscono raffinerie russe e il terminal petrolifero di San Pietroburgo, e sono attive nel segmento dell’esplorazione e della produzione.

Infine, il Consiglio continua a colpire la “flotta ombra” russa, inserendo in elenco diverse società con sede negli Emirati Arabi Uniti, in Cina, alle Seychelles e in Oman, acquirenti di prodotti petroliferi grezzi di origine russa, nonché alcuni imprenditori che possiedono o gestiscono navi soggette a misure restrittive dell’Ue, le quali trasportano illegalmente petrolio russo.

Le decisioni rientrano nel quadro di misure restrittive contro le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Per i soggetti inseriti in questo regime sanzionatorio è previsto il congelamento dei beni; è inoltre vietato mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Per le persone fisiche incluse nell’elenco, vige anche il divieto di ingresso nel territorio dell’Ue.

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