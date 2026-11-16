A Napoli un allenatore di calcetto di 48 anni avrebbe abusato di un ragazzino di soli 13 anni: l'uomo è stato arrestato.

A Napoli un allenatore di calcetto di 48 anni avrebbe abusato di un ragazzino di soli 13 anni: l’uomo è stato arrestato. Tutti i dettagli della vicenda.

Orrore a Napoli, 13enne violentato a calcetto: arrestato l’allenatore 48enne

Un uomo di 48 anni, allenatore di calcetto, avrebbe abusato di un ragazzino di soli 13 anni nel Napoletano.

Gli abusi sarebbero avvenuti in auto, mentre si recavano al campo per gli allenamenti. Ciò sarebbe avvenuto nei mesi scorsi, con le indagini da parte degli inquirenti partite dopo la denuncia da parte dei genitori del ragazzino. Ora il 48enne è stato arrestato, con la Polizia di Stato che ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli a carico appunto dell’uomo, allenatore presso una scuola calcio della provincia, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un 13enne.

Napoli, abusi su un 13enne: le indagini

Come abbiamo visto, un uomo di 48 anni è stato arrestato nel Napoletano con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzino di 13 anni. Le indagini, partite nel mesi di agosto dopo la denuncia da parte dei genitori del 13enne, sono state condotte dalla IV sezione specializzata in reati in danno di minori della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla sezione per i delitti in danno delle Fasce deboli della Procura Distrettuale di Napoli (procuratore aggiunto Giancarlo Novelli).

Le indagini avrebbero alla fine consentito, in termini di gravità indiziaria, di contestare che l’indagato, allenatore ed accompagnatore del minore, avrebbe approfittato della circostanza di essere in auto da solo con la presunta vittima, durante appunto i tragitti da e per la scuola di calcio, per costringere, con movimenti repentini, il 13enne a subire più atti sessuali, consistiti soprattutto in reiterati toccamenti alle parti intime.