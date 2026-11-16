Il caso di Sonia Marra, la giovane morta a 25 anni, risulta ancora irrisolto e gli inquirenti stanno ancora indagando, sarebbe difatti emersa una novità significativa che potrebbe di fatto fornire una nuova speranza alla famiglia che ha sempre sospettato che qualcosa debba essere successo alla loro figlia, salita dal sud al centro per lavorare.

Caso Sonia Marra, il ruolo del ragazzo che frequentava

Appena svelato il caso, nel 2006, uno degli uomini maggiormente sentiti dagli inquirenti fu un ragazzo che Sonia ha incontrato poche settimane prima di morire, tale Umberto Bindella, aveva effettivamente comprato a Sonia due test di gravidanza ma ammise di non essere in una relazione con lei e di non essere il padre del presunto bambino.

Difatti uno di quei test risultò negativo, a raccontarlo fu Sonia Marra stessa ad una suora, nella biblioteca dove lavorava, una notizia che la deluse perché si augurava di essere incinta.

Difatti i legali hanno ricordato di come lei frequentasse ancora il suo ex, invece per le amiche tra lei e Bindella ci fu qualcosa di più della semplice frequentazione.

Fu lo stesso Bindella nel 2006 a consegnare ai Carabinieri una lettera scritta da Sonia, in cui si scusava per essersi invaghita troppo di lui, sapendo di non essere ricambiata.

Bindella fu assolto dal caso ed anche Fabio Galluccio, inizialmente accusato di favoreggiamento, si sa quindi che Sonia Marra è stata uccisa ma non ancora da chi.

Il caso Sonia Marra e la telefonata tra prete e seminarista, la vera novità

Entra in scena una telefonata pubblicata da Il Messaggero nel 2022 e relativa ad un’operazione antidroga dei Carabinieri di Todi datata 2011. In questa telefonata dialogano un prete ed un seminarista.

Il seminarista, come riporta Leggo.it, tramite La Notizia, parla di Sonia dicendo – “a quella ragazza l’hanno tritata, non la ritroveranno più. Lei ha visto e sentito, l’hanno annientata perché ci sarebbero andati di mezzo i preti. Il corpo non lo troverà mai nessuno.”.

Parole che hanno portato ad Alvaro Fiorucci il cosiddetto “uomo nero” visto da una bambina, vicina di casa di Sonia all’epoca dei fatti, entrare in casa della giovane e uscirne dopo poco per salire su una berlina di colore bianco.

La pista Fiorucci fu immediatamente raffreddata, in quanto si trattò di qualcosa di captato, di non ufficiale. Ora quindi il caso dopo 20 anni potrebbe essere riaperto partendo dal DNA della giovane, grazie alle nuove tecnologie a disposizione.

Almeno questo è quello che si augura il fratello di Sonia, Piero, assistito dall’avvocato Alessandro Vesi. “Di Sonia non si sa niente” dichiara, aggiungendo che la Procura deve riaprire il caso. Al momento non vi sono stati depositi formali in Procura per la riapertura. La sindaca del paese natale di Sonia, Specchia, ha ammesso di voler scrivere al Procuratore Generale per riaprire il caso.