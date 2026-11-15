Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita nella mattinata di domenica 15 novembre a Donoratico, in provincia di Livorno. Il corpo si trovava sulle strisce pedonali lungo la via Aurelia. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Un automobilista di 56 anni, residente nella zona, è stato rintracciato perché potrebbe essere coinvolto in un presunto incidente stradale.

Donna morta sulle strisce pedonali: i soccorsi e il ritrovamento sulla via Aurelia

L’allarme è scattato poco dopo le 9.40. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna riversa a terra in corrispondenza delle strisce pedonali.

Sono intervenuti l’automedica del 118 e i volontari della Croce Rossa Italiana di Donoratico, che hanno subito iniziato le manovre di rianimazione.

Nonostante i tentativi, per la 68enne non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul posto e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause della morte, tuttavia, non sono ancora state chiarite.

Tra le prime ipotesi ci sarebbe quella di un arresto cardiaco, ma sul corpo della vittima sarebbero state rilevate anche numerose ferite, alcune delle quali particolarmente estese. Lesioni che, per le loro caratteristiche, potrebbero essere compatibili con un investimento stradale.

Proprio la presenza di queste ferite ha reso necessario approfondire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Rintracciato un automobilista di 56 anni

Nel corso degli accertamenti è stato rintracciato un uomo di 56 anni, residente a Donoratico, che potrebbe essere rimasto coinvolto nel presunto incidente. La sua posizione dovrà essere chiarita dagli investigatori, che stanno cercando di stabilire se la donna sia stata effettivamente investita da un’auto.

Uno degli aspetti più importanti da ricostruire riguarda il momento in cui si sarebbe verificato il possibile impatto. Gli inquirenti dovranno infatti capire se la 68enne stesse attraversando la strada quando è stata raggiunta dal veicolo oppure se si trovasse già sull’asfalto e fosse già morta al momento del passaggio dell’automobilista.

Al momento, dunque, non è ancora possibile stabilire con certezza che cosa sia successo lungo l’Aurelia. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire se si sia trattato di un investimento e quale sia stato il ruolo dell’automobilista rintracciato. Restano da definire anche le cause precise del decesso della donna.