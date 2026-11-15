Joe Biden, in uscita il libro di memorie: attacchi a Putin e Netanyahu e retr...

Joe Biden, in uscita il libro di memorie: attacchi a Putin e Netanyahu e retr...

Joe Biden racconta i quattro anni alla Casa Bianca nel nuovo libro di memorie: critiche a Putin e Netanyahu e retroscena sulla candidatura del 2024.

Dagli anni alla Casa Bianca alle decisioni più difficili del suo mandato, passando per i rapporti con i leader internazionali e le tensioni all’interno del Partito Democratico. Joe Biden ripercorre la sua presidenza nel nuovo libro di memorie, intitolato America, fammi una promessa (Promise me, America nell’edizione americana).

Il volume uscirà martedì 17 novembre negli Stati Uniti e contemporaneamente in Italia, pubblicato da NR Edizioni.

L’ex presidente americano racconta i quattro anni trascorsi alla guida del Paese e difende alcune delle scelte più contestate del suo mandato. Non mancano le critiche ai principali leader internazionali, da Vladimir Putin a Benjamin Netanyahu, ma anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Biden torna inoltre su uno dei momenti più difficili della sua carriera politica: la decisione di candidarsi per un secondo mandato nel 2024 e il successivo ritiro dalla corsa dopo le pressioni ricevute da esponenti del suo stesso partito.

Putin, Netanyahu e Zelensky: i giudizi sui leader internazionali

Tra le pagine più dure del libro ci sono quelle dedicate ai rapporti con i leader stranieri. Biden descrive il presidente russo Vladimir Putin come una persona dal “tono petulante“, che durante gli incontri cercava spesso di apparire distaccata e indifferente.

Parole ancora più critiche sono riservate al premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Secondo l’ex presidente americano, il leader israeliano avrebbe messo la propria sopravvivenza politica davanti agli interessi del Paese. Biden lo paragona anche a Donald Trump per la capacità di “modellare la realtà” in base alle proprie convenienze.

Nel libro trova spazio anche un giudizio sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Biden riconosce che la sua esperienza da attore gli è stata utile per affrontare il ruolo di leader durante la guerra, ma racconta anche le difficoltà nei loro rapporti privati.

“Poteva mostrarsi lunatico e ostinato nelle nostre conversazioni private, e non così riconoscente come mi sarei aspettato“, scrive l’ex presidente.

Biden racconta inoltre di aver rifiutato una richiesta arrivata da alcuni membri del gruppo di Trump, che gli avrebbero chiesto di firmare una lettera per permettere loro di avviare trattative dirette con Putin prima del ritorno alla Casa Bianca. L’ex presidente non volle concedere questa possibilità, temendo che i negoziati potessero trasformarsi in una resa dell’Ucraina.

Il rapporto con Trump: “Era quasi come se esistessero due Donald Trump”

Ampio spazio è dedicato anche al suo principale avversario politico. Biden apre il libro ricordando l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Trump entrarono con la forza nell’edificio per contestare il risultato delle elezioni presidenziali.

L’ex presidente usa parole molto dure per descrivere quanto accaduto e accusa Trump di non aver svolto il proprio ruolo istituzionale.

“Il presidente americano non stava guidando l’America, stava guidando un’insurrezione. È stato uno dei peggiori casi di inadempienza al proprio dovere da parte di un presidente nella nostra storia“, scrive Biden.

Nel volume, però, racconta anche alcuni momenti in cui avrebbe visto un lato diverso del suo avversario. Dopo le elezioni del 2024, Trump gli avrebbe scritto una lettera dai toni generosi. Biden ricorda anche un incontro piacevole, durante il quale l’attuale presidente gli avrebbe detto che, se non ci fosse stata la politica a dividerli, avrebbero potuto diventare amici e giocare insieme a golf.

Da qui la riflessione dell’ex presidente: “Era quasi come se esistessero due Donald Trump“.

Il ritiro dall’Afghanistan: “Prenderei di nuovo la stessa decisione”

Biden torna anche sulla scelta di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan, una delle decisioni più discusse della sua presidenza. Nel libro non mostra ripensamenti e afferma che, se potesse tornare indietro, farebbe nuovamente la stessa scelta.

L’ex presidente spiega di aver ricevuto rassicurazioni sulla capacità del governo afghano di mantenere il controllo del Paese dopo la partenza delle forze statunitensi. Secondo le informazioni ricevute, Kabul avrebbe dovuto resistere per almeno sei mesi.

La situazione, però, precipitò molto più rapidamente del previsto. “L’arco temporale di sei mesi che mi era stato promesso è svanito nel giro di pochi giorni“, racconta Biden, spiegando che questo cambiamento ebbe conseguenze importanti sulla gestione del ritiro.

Israele e Gaza: Biden ricorda le vittime palestinesi

Un altro capitolo importante riguarda la guerra in Medio Oriente e il sostegno garantito a Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Biden ribadisce di non essersi pentito della scelta di sostenere il Paese dopo quella che definisce “il peggior attacco contro il popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto“.

Nel libro, tuttavia, riconosce anche il peso delle vittime palestinesi e delle conseguenze della guerra sulla popolazione civile.

“Troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi. È stato inflitto troppo dolore a persone che non avevano alcun legame con Hamas. È un peso che porto con me“, scrive.

La candidatura del 2024 e le pressioni dei Democratici

Tra gli argomenti più delicati affrontati nel libro c’è la decisione di Biden di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. L’ex presidente racconta che, nella primavera del 2023, aveva convocato i suoi consiglieri per discutere della possibilità di presentarsi nuovamente agli elettori. Secondo il suo racconto, nessuno aveva espresso contrarietà: “Erano tutti d’accordo“.

Biden spiega di aver sentito il dovere di continuare il proprio lavoro alla Casa Bianca. Nonostante le critiche legate alla sua età, riteneva che la lunga esperienza politica potesse compensare le difficoltà fisiche.

La situazione cambiò dopo il dibattito televisivo con Donald Trump, che rappresentò un momento decisivo per la campagna elettorale. Biden ricorda di essere arrivato all’appuntamento molto stanco, dopo numerosi viaggi e in un periodo già complicato dalle vicende giudiziarie che coinvolgevano il figlio Hunter.

La sua prestazione durante il confronto televisivo alimentò le preoccupazioni all’interno del Partito Democratico. Diversi esponenti iniziarono a chiedergli di fare un passo indietro. Nel libro Biden ricostruisce anche i colloqui con Nancy Pelosi, allora leader dei Democratici alla Camera, e Chuck Schumer, leader democratico al Senato, tra le figure che lo avrebbero invitato a ritirarsi dalla corsa.

Il volume offre così la versione dell’ex presidente su una stagione politica complessa, segnata da decisioni internazionali controverse, scontri con gli avversari e profonde divisioni all’interno del suo stesso partito.