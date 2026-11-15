Paura su un volo EasyJet dall'Islanda a Milano: un passeggero ubriaco aveva con sé un coltello da cucina. L'equipaggio ha gestito la situazione.

Momenti di tensione su un volo EasyJet diretto a Milano Malpensa. Un passeggero ubriaco e in possesso di un coltello da cucina ha creato preoccupazione tra i viaggiatori e l’equipaggio. L’episodio, riportato da La Repubblica, è avvenuto su un aereo partito dall’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, e diretto allo scalo milanese.

La presenza dell’arma e il comportamento dell’uomo hanno richiesto l’intervento del personale di bordo, che ha dovuto gestire la situazione durante il viaggio.

La vicenda ha portato anche a un contatto con i controllori di volo, per valutare se fosse necessario predisporre l’intervento delle forze dell’ordine una volta arrivati a destinazione.

Nonostante i momenti di preoccupazione, il volo è proseguito senza conseguenze per gli altri passeggeri. Non si sono registrati feriti e l’episodio non ha provocato problemi all’attività dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Ubriaco con coltello sul volo: l’allarme durante l’avvicinamento a Malpensa

L’episodio si è verificato a bordo di un volo partito dall’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, e diretto a Milano. Durante la fase di avvicinamento allo scalo lombardo, l’equipaggio ha segnalato ai controllori di volo la presenza di un passeggero ubriaco che aveva con sé un coltello da cucina.

Il personale ha quindi chiesto indicazioni sulla gestione dell’arrivo, in particolare sulla necessità di organizzare un intervento della polizia direttamente in aeroporto. Una precauzione legata alla situazione che si era creata a bordo e alla necessità di garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul comportamento del passeggero, né sulle circostanze in cui l’uomo sarebbe entrato in possesso del coltello. La compagnia ha comunque confermato la serietà con cui affronta episodi di questo genere.

EasyJet: “La sicurezza è la nostra priorità”

Secondo quanto riportato, l’equipaggio è riuscito a gestire la situazione durante il volo, evitando che il comportamento dell’uomo avesse conseguenze sugli altri viaggiatori. Il personale di cabina ha quindi affrontato l’emergenza prima dell’atterraggio a Milano.

Contattata da La Repubblica, EasyJet ha spiegato che i propri dipendenti ricevono una formazione specifica per affrontare situazioni potenzialmente pericolose e intervenire in modo adeguato.

“Il nostro equipaggio di cabina è formato per valutare ogni situazione e intervenire in modo rapido e adeguato, al fine di garantire la sicurezza del volo. Prendiamo molto seriamente episodi di questo tipo e non tolleriamo simili comportamenti a bordo“, ha dichiarato la compagnia.

La società ha inoltre ribadito che la tutela dei passeggeri e del personale resta la sua massima priorità. L’episodio si è concluso senza feriti e senza ripercussioni sull’operatività dello scalo milanese.