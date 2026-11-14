Voleva realizzare un video da pubblicare su TikTok, ma le riprese si sono trasformate in una tragedia. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato aggredito da una tigre all’interno di una fattoria privata a Lahore, in Pakistan. L’incidente è avvenuto mercoledì, quando l’animale, tenuto in cattività nella proprietà, sarebbe stato fatto uscire dalla gabbia per girare alcuni contenuti destinati ai social network.

Durante le riprese, però, il grande felino è sfuggito al controllo dei presenti e si è scagliato contro il giovane lavoratore, provocandogli ferite che si sono rivelate fatali. Il proprietario della fattoria e il TikToker coinvolto nel video sono stati arrestati: secondo la polizia, avrebbero tentato di nascondere quanto accaduto.

La tigre esce dalla gabbia per girare un video

La tragedia si è verificata in una fattoria privata di Lahore, nella provincia pakistana del Punjab. A riferire i primi dettagli dell’accaduto all’agenzia di stampa tedesca dpa è stato un rappresentante dell’autorità provinciale per la fauna selvatica.

Stando alla ricostruzione iniziale, la tigre era tenuta in cattività all’interno della proprietà.

Per realizzare un filmato da condividere su TikTok, l’animale sarebbe stato fatto uscire dalla gabbia. Durante le riprese, tuttavia, qualcosa è andato storto: il felino avrebbe perso il controllo della situazione, attaccando un lavoratore di appena 19 anni.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. Nonostante l’intervento dei sanitari, le lesioni riportate durante l’aggressione erano troppo gravi e il ragazzo è morto poco dopo.

Il tentativo di nascondere l’aggressione: due arresti

A rendere ancora più grave la vicenda sono gli elementi emersi durante le successive indagini. Secondo gli investigatori, dopo l’attacco il proprietario della fattoria e il TikToker presente per le riprese avrebbero cercato di costruire una versione alternativa dei fatti. In particolare, i due avrebbero tentato di far credere che il diciannovenne fosse stato ucciso da un branco di cani, nascondendo così il coinvolgimento della tigre.

La polizia ha arrestato entrambi e ha annunciato l’avvio di un procedimento penale. Gli sviluppi dell’inchiesta sono stati comunicati anche attraverso la piattaforma X. Nel frattempo, l’animale è stato preso in custodia dall’autorità provinciale per la fauna selvatica, mentre gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e stabilire tutte le responsabilità.

Il problema della detenzione privata di tigri e leoni

L’episodio riporta l’attenzione sulla diffusione della detenzione privata di grandi felini in Pakistan. In particolare nelle fasce più benestanti della popolazione, possedere animali come tigri e leoni viene spesso considerato un simbolo di ricchezza e prestigio sociale.

Per contrastare il fenomeno, nel 2025 il governo del Punjab ha introdotto l’obbligo di registrazione per questi animali. Dopo una serie di aggressioni, nel gennaio 2026 le autorità provinciali hanno inoltre annunciato l’intenzione di vietarne completamente la detenzione come animali domestici.

La morte del giovane lavoratore arriva a poche settimane da un’altra tragedia avvenuta nel Regno Unito, dove un uomo è stato ucciso da una tigre all’interno di uno zoo inglese dopo essere entrato nel recinto dell’animale. Si tratta di episodi avvenuti in circostanze differenti, ma che riportano entrambi al centro il rischio legato al contatto ravvicinato tra esseri umani e grandi predatori.