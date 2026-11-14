Dopo la segnalazione di una minaccia bomba, è stata disposta l'evacuazione totale nel raggio di due chilometri. Sono in corso le indagini da parte delle Polizia.

Dopo la segnalazione di una minaccia bomba, è stata disposta l’evacuazione totale nel raggio di due chilometri. Sono in corso le indagini da parte delle Polizia. Tutti i dettagli.

Peoria, allarme bomba in centro città: evacuazione totale nel raggio di due chilometri

Non solo in Italia e in Europa, anche negli Stati Uniti c’è stato un allarme bomba.

Per l’esattezza a Peoria, nello Stato dell’Illinois, dove la Polizia ha annunciato la segnalazioni di una minaccia bomba intorno alle ore 19.30 (ora locale) di ieri, venerdì 13 novembre 2026 presso il vicino impianto BioUrja Renewables. Il Dipartimento di Polizia ha quindi raccomandato l’evacuazione del raggio di circa 2 chilometri a titolo precauzionale, con gli agenti che stanno perquisendo la zona al fine di accertare la veridicità della minaccia ricevuta.

Peoria, allarme bomba in centro città: indagini in corso

Venerdì di paura negli Stati Uniti, precisamente a Peoria, nello Stato dell’Illinois, dove la Polizia ha annunciato la segnalazione di una minaccia bomba presso l’ex stabilimento ADM al numero 1 di Edmund Street. A titolo precauzionale, la polizia di Peoria ha quindi invitato chiunque viva o lavori entro un raggio di un miglio dall’impianto a evacuare immediatamente le proprie case e le attività commerciali fino a nuovo ordine.

Inclusa quindi gran parte della zona sud della città e del quartiere dei magazzini. Oltre a ciò è stata chiusa la maggior parte delle strade, sempre a titolo precauzionale: più nel dettaglio, la zona di evacuazione comprende il ponte Bob Michel e il ponte di Cedar Street, quest’ultimo tra l’altro già chiuso per lavori. Infine il concerto del musicista country Jon Pardi al Peoria Civic Center è stato rinviato a causa appunto dell’evacuazione. Come detto in precedenza, gli agenti di Polizia di Peoria stanno effettuando tutte le perquisizioni necessarie al fine di accertare la veridicità o meno della minaccia ricevuta nella serata di ieri, venerdì 14 novembre 2026.