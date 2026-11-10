La 31ª Conferenza ONU sul clima a Antalya ha assunto un ruolo di snodo tra numeri e tensioni politiche: per la prima volta le energie rinnovabili hanno superato il carbone nella produzione elettrica mondiale, mentre sul palcoscenico internazionale si è registrato il ritorno dell’attivista Greta Thunberg, assente dai vertici per 5 anni. In parallelo è stata presentata una proposta per accelerare l’elettrificazione dei consumi fino al 35% entro il 2035 e lanciata la Electrify Now Finance Coalition, una piattaforma che mette insieme governi, banche di sviluppo e capitali privati per sbloccare finanziamenti nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.

Il sorpasso delle rinnovabili e i flussi di investimento

Nel report presentato alla conferenza emerge che nel 2025 le rinnovabili sono divenute la principale fonte di produzione elettrica globale, superando il carbone. Il documento rileva anche che gli investimenti nelle tecnologie pulite hanno raggiunto i 2mila miliardi di dollari, pari al 65% degli investimenti energetici globali, rispetto al 44% del 2015.

Paradossalmente però il consumo di combustibili fossili ha toccato un nuovo picco: circa 12,6 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, a testimonianza della complessità della transizione, dove avanzamento delle rinnovabili e aumento complessivo dei consumi fossili convivono.

Dinamiche finanziarie e diseguaglianze geografiche

Per raggiungere obiettivi più ambiziosi l’OCSE stima che siano necessari investimenti annuali nell’ordine di 3.500 miliardi di dollari, rispetto agli attuali 1.800 miliardi.

La nuova coalizione annunciata a Cop31 punta a ridurre i rischi dei progetti, creare portafogli bancabili e rimuovere ostacoli regolatori, con l’obiettivo di deviare capitali verso Paesi che finora hanno ricevuto solo una frazione degli investimenti nella transizione energetica.

La proposta 35-by-35 e i benefici climatici dell’elettrificazione

La presidenza turca ha proposto il piano “35-by-35 Global Electrification Pledge”, un impegno a portare l’elettrificazione dal livello attuale del 23% al 35% dei consumi energetici entro il 2035. L’idea è quella di estendere l’uso dell’elettricità nei settori dei trasporti, dell’edilizia e dell’industria per tagliare le emissioni e contenere il riscaldamento globale. L’Energy Transitions Commission quantifica l’effetto: un’accelerazione dell’elettrificazione pulita potrebbe ridurre il riscaldamento di circa 0,3 gradi, contribuendo allo sforzo per avvicinarsi all’obiettivo di 1,5 gradi, soglia già messa sotto pressione dalle tendenze climatiche.

La Electrify Now Finance Coalition: ruolo e attori

La coalizione lanciata durante l’incontro ministeriale sull’elettrificazione, co-organizzato dalla presidenza della conferenza e dalla Commissione europea, riunisce governi, banche multilaterali e investitori privati con l’intento di sbloccare capitali per i Paesi emergenti. Tra i compiti della coalizione ci sono la costruzione di portafogli di progetti finanziabili, la mitigazione dei rischi percepiti dagli investitori e il miglioramento dell’accesso alla finanza, con obiettivi concreti di mobilitazione di risorse e rafforzamento della capacità locale di realizzare progetti.

Il ritorno di Greta Thunberg e le tensioni sui diritti

Dopo un’assenza di 5 anni ai vertici climatici, Greta Thunberg è tornata a Cop31 con un messaggio critico: ha definito le conferenze come «dei circhi all’insegna del greenwashing» e ha chiesto che le politiche privilegino il benessere delle persone e del pianeta invece dei profitti di pochi. All’arrivo ad Antalya l’attivista ha inoltre contestato il Paese ospitante, sostenendo che non si può ignorare la presunta violazione di diritti umani fondamentali. Le sue parole hanno riacceso il dibattito pubblico e richiamato l’attenzione sulle tensioni tra interessi economici, azione climatica e diritti civili nel contesto delle grandi conferenze internazionali.

Il presidente della conferenza, Murat Kurum, ha sottolineato la determinazione a tracciare una nuova rotta per la sicurezza energetica e la cooperazione, affermando che la crisi energetica recente ha evidenziato la vulnerabilità legata alla dipendenza dalle importazioni. Kurum ha definito il vertice come il momento in cui «abbiamo premuto l’interruttore», sottolineando la volontà di trasformare annunci in risultati concreti.

La sessione di Antalya ha offerto elementi concreti di progresso — dal sorpasso delle rinnovabili ai nuovi meccanismi finanziari per l’elettrificazione — ma ha riaffacciato anche contraddizioni e conflitti: l’aumento dei consumi fossili, la necessità di massicci investimenti e le critiche sulla legittimità politica e sui diritti umani. Le proposte emerse puntano a trasformare i numeri in progetti reali, con l’obiettivo di accelerare una transizione che resta complessa e diseguale.