Selvaggia Lucarelli non fa marcia indietro e torna a parlare dello scontro con Guendalina Tavassi, avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le polemiche nate dalla definizione di “bulla” rivolta alla concorrente, l’opinionista ha scelto di intervenire sui social per spiegare il significato delle sue parole e ribadire la propria posizione.

Una presa di posizione che arriva anche dopo il confronto in diretta con la conduttrice Ilary Blasi, con la quale erano emerse alcune divergenze sul caso.

Lucarelli ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirare l’accusa, precisando però che il termine utilizzato si riferiva esclusivamente ai comportamenti mostrati da Tavassi all’interno della Casa.

Nel suo messaggio ha quindi distinto il giudizio sulle dinamiche del reality dal fenomeno del bullismo nella sua accezione sociale e psicologica.

L’accusa a Guendalina Tavassi: “Comportamenti prepotenti e intimidatori”

“Non intendo affatto giustificarmi per aver definito ‘bulla’ Guendalina e l’ho ribadito anche in puntata“, ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram.

L’opinionista ha spiegato che la sua valutazione riguarda soltanto gli atteggiamenti della concorrente nei confronti degli altri partecipanti al reality.

In particolare, Lucarelli ha descritto alcuni comportamenti che considera “prepotenti, arroganti e intimidatori“. Tra gli episodi che hanno contribuito al suo giudizio ci sarebbero anche le presunte pressioni esercitate in relazione alle nomination, uno degli aspetti più delicati delle dinamiche tra gli inquilini.

La discussione aveva acceso il dibattito tra i telespettatori, dividendoli tra chi condivideva le critiche dell’opinionista e chi, invece, aveva giudicato eccessivo il termine utilizzato. Nonostante le reazioni, Lucarelli ha confermato di essere convinta della propria posizione.

Il rapporto con Ilary Blasi dopo lo scontro in diretta

Nel suo intervento social, Selvaggia Lucarelli ha voluto anche chiarire la natura del confronto avuto con Ilary Blasi durante la puntata. Le divergenze di opinione sulla vicenda Tavassi avevano alimentato indiscrezioni su una possibile tensione tra le due, ma l’opinionista ha ridimensionato le interpretazioni sul loro rapporto.

“Avere opinioni diverse, come con Ilary o Cesara o chiunque, su una concorrente non significa essere nemici“, ha sottolineato. Un messaggio con cui ha ricordato che il confronto fa parte del programma e non deve necessariamente trasformarsi in una questione personale.

Lucarelli ha poi rivolto un pensiero anche al pubblico, invitando a non replicare fuori dalla Casa gli stessi atteggiamenti che vengono criticati ai concorrenti. “Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori“, ha scritto, concludendo il suo intervento con una battuta: “Quindi non fate i bulli“.