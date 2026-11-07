Nuove tensioni al Grande Fratello Vip. Piera Meloni è sempre più insofferente nei confronti degli atteggiamenti di Alessandro Roncaccia, con cui inizialmente aveva una forte intesa.

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip diventa sempre più teso e i rapporti tra i concorrenti iniziano a scricchiolare. Al centro delle ultime discussioni c’è il legame tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che nelle scorse settimane sembravano aver trovato una certa sintonia, nonostante alcune perplessità legate alle rispettive situazioni personali fuori dal reality.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essersi rotto e la concorrente ha manifestato apertamente il proprio malcontento.

A raccontare il suo punto di vista è stata la stessa Piera durante una confidenza con la coinquilina Megan Rea. Nel corso della conversazione, la gieffina si è lasciata andare a uno sfogo, criticando duramente gli atteggiamenti che Alessandro avrebbe assunto recentemente all’interno della casa.

Lo sfogo di Piera Meloni: “Deve tornare con i piedi per terra”

Pier Meloni a non ha nascosto la propria insofferenza nei confronti del comportamento di Roncaccia. Secondo la concorrente, il coinquilino avrebbe iniziato a mostrare un atteggiamento troppo sicuro di sé, arrivando a ostentare una sorta di superiorità nei confronti degli altri.

“Si sente un Dio sceso in terra, deve assolutamente abbassare i toni e tornare con i piedi per terra“, ha dichiarato durante il confronto con Megan.

Parole piuttosto dure, che sembrano raccontare un cambiamento nella percezione che Piera ha del compagno di avventura. Se inizialmente tra i due sembrava esserci una forte intesa, ora i modi di fare di Alessandro rischierebbero di compromettere il rapporto costruito durante la permanenza a Cinecittà.

La concorrente ha quindi espresso la necessità che Roncaccia ridimensioni il proprio atteggiamento, affinché sia possibile mantenere una convivenza più serena all’interno della casa.

È finita tra Piera e Alessandro? Attesa per la prossima puntata

Lo sfogo arriva a poche settimane dalla conclusione del reality e apre nuovi interrogativi sul futuro del rapporto tra i due concorrenti. Al momento non è chiaro se Piera deciderà di affrontare direttamente Alessandro per spiegargli le proprie ragioni oppure se preferirà aspettare un momento più opportuno.

Resta inoltre da capire quale sarà la reazione di Roncaccia, soprattutto se verrà messo al corrente delle parole pronunciate dalla coinquilina durante la conversazione con Megan.

Intanto, tra i fan del programma cresce la curiosità: le critiche di Piera rappresentano la fine definitiva della loro intesa oppure si tratta di una tensione momentanea, destinata a risolversi con un chiarimento? La prossima puntata potrebbe offrire nuovi spunti e riportare la vicenda al centro dell’attenzione.