Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sono stati visti sotto le coperte: baci delicati, parole tenere, ma nessun vero flirt.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha accolto diversi giovani tra i venti e i trent’anni, ma finora le vere storie d’amore sono rimaste rare. L’unico accoppiamento che ha iniziato a suscitare curiosità è quello tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni entrambi protagonisti di qualche scena intima nella casa.

Un incontro notturno sotto le coperte

Secondo le dichiarazioni rese a Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Giacomo Gallani, la coppia ha trascorso la scorsa notte nello stesso letto. Non si è trattato di una semplice chiacchierata, ma di un momento in cui i due si sono avvolti sotto le coperte, dando vita a baci delicati e a brevi scambi di parole senza microfono.

Alessandro ha confermato che i baci sono avvenuti, ma sono stati limitati al mento e alle guance, definendoli “dolci e innocenti”.

Le parole di Alessandro sulla difficoltà di trattenersi

Il venticinquenne ha ammesso di sentirsi sempre più tentato: “Sto iniziando a far fatica la notte”, ha detto, aggiungendo che la solitudine di Piera, appena separata dal suo fidanzato, rende la situazione più complessa.

Alessandro ha anche confessato di aver tentato un bacio sulle labbra, ma Piera si è leggermente allontanata appena le sue labbra l’hanno sfiorata.

Il ruolo della vergogna e le coperture

Piera, secondo quanto riferito da Alessandro, ha coperto il volto con le coperte fino a sopra la testa, un gesto che, a suo dire, voleva nascondere il loro primo “bacio importante”. Alessandro però ha sottolineato che questo comportamento ha alimentato le speculazioni dei telespettatori, i quali hanno interpretato la scena come un vero bacio romantico. Il concorrente ha avvertito Piera che, se avesse continuato a nascondersi, la produzione avrebbe potuto porsi domande più invasive durante la puntata.

Confidenze senza microfono

Durante i momenti di intimità, Piera ha condiviso con Alessandro alcune riflessioni “tenere e carine”, ma senza che il microfono raccogliesse le parole. Queste brevi confessioni hanno aggiunto un ulteriore strato di mistero alla loro vicinanza, lasciando il pubblico a chiedersi se si tratti di semplici amicizie profonde o dell’inizio di qualcosa di più.

Il ritmo della storia nella casa del GF Vip

Alla vigilia dei 33 giorni di permanenza nella casa, la coppia ha raggiunto il traguardo dei “baci nascosti” e delle parole sussurrate, ma resta ancora lontana da una dichiarazione ufficiale. Alcuni fan ritengono che il tempo trascorso finora sia insufficiente per una vera relazione da reality, mentre altri attendono ulteriori sviluppi che possano trasformare i gesti delicati in un romance riconosciuto.

In attesa della prossima puntata, i telespettatori continueranno a monitorare ogni sguardo, ogni gesto sotto le lenzuola, nella speranza di scoprire se Alessandro Roncaccia e Piera Meloni supereranno il limite dei baci innocenti per abbracciare una storia più seria.