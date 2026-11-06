Una sorpresa speciale per il pubblico di Italia 1: Veronica Gentili è incinta e diventerà mamma per la prima volta a 44 anni. La conduttrice ha annunciato la gravidanza in diretta a Le Iene, condividendo anche un pensiero commosso per il padre scomparso due anni fa.

Veronica Gentili annuncia la gravidanza in diretta a Le Iene: «Aspetto una bambina»

La conduttrice e giornalista ha scelto lo studio de Le Iene, durante la puntata di giovedì 5 novembre, per condividere con il pubblico un momento importante della sua vita privata. In attesa di una bambina, avuta dal compagno Massimo Galimberti, ha deciso di rompere il riserbo che da sempre accompagna la sua sfera personale, sorprendendo anche i colleghi presenti in studio.

Prima di svelare la gravidanza, Gentili ha ripercorso un momento particolarmente doloroso, legato alla scomparsa del padre Giuseppe, avvenuta nell’ottobre 2024. Proprio mentre lavorava al programma di Italia 1, la giornalista aveva ricevuto la notizia della sua morte ed era stata costretta a lasciare la conduzione per tornare a casa. «Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma invece presi un aereo e tornai a casa.

Ci sono momenti in cui tutto il resto non ha importanza», ha ricordato. A distanza di due anni, però, la vita le ha riservato una sorpresa completamente diversa: «La vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice».

Il ricordo del padre Giuseppe e il nome della bambina: Veronica Gentili continuerà a guidare il programma

Dopo aver introdotto il suo annuncio, la conduttrice ha confermato di essere in dolce attesa, scherzando anche sui cambiamenti fisici che presto non potrà più nascondere. «Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo il mio corpo parlerà al posto mio. Sono incinta, aspetto una bambina», ha dichiarato. Non è mancato un riferimento divertito alla scelta del nome, sulla quale è già aperto un confronto con il futuro papà: «Sul nome c’è il solito dibattito acceso col papà». Un momento di felicità accompagnato anche da qualche timore per il nuovo ruolo che l’attende: «Sono felice come una bambina o forse dovrei dire come una mamma che è una parola che mi spaventa».

Nel corso del suo intervento, Gentili ha dedicato un pensiero speciale al padre, confessando quanto avrebbe desiderato poter condividere con lui la notizia. «In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre. A quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce», ha raccontato, aggiungendo di voler immaginare che lui sia comunque a conoscenza della gravidanza e che stia sorridendo da qualche parte.

Infine, ha rassicurato il pubblico sulla sua presenza alla guida de Le Iene anche nei prossimi mesi: «Vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui a Le Iene», ha spiegato, precisando che continuerà a condurre fino a quando non sarà necessario un piccolo periodo di pausa in vista della nascita. La conduttrice ha poi concluso con una battuta rivolta alle sarte del programma, ormai costrette ad allargare i suoi vestiti.

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