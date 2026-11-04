La polemica tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani continua a tenere banco in Rai dopo l’intervista a BellaMà che ha sollevato critiche per le domande sulla vita privata dell’ex sacerdote. Dopo la dura presa di posizione di Milly Carlucci, che ha espresso solidarietà al concorrente di Ballando con le Stelle, emerge la linea dei vertici di Viale Mazzini.

Il caso Diaco-Ravagnani, Milly Carlucci prende posizione: «Inaccettabile quanto accaduto»

L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, andata in onda martedì a BellaMà su Rai2, continua ad alimentare le polemiche e finisce per coinvolgere anche alcuni dei volti più noti del servizio pubblico. Al centro della discussione ci sono i toni utilizzati dal conduttore nel rivolgere all’ex sacerdote della Diocesi di Milano, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, alcune domande sulla sua vita privata e sulla sfera sentimentale.

Una conversazione che ha suscitato disagio nell’ospite e numerose critiche da parte del pubblico, ma soprattutto la reazione di Milly Carlucci, che ha voluto manifestare apertamente la propria vicinanza a Ravagnani, scelto personalmente per il cast del dancing show di Rai1.

La conduttrice ha pubblicato su Instagram una nota condivisa con gli autori del programma, nella quale non nasconde il disappunto per quanto successo: «In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato».

Nel messaggio viene ribadita anche la volontà di proseguire l’esperienza televisiva nel segno del rispetto reciproco: «Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona».

La presa di posizione ha raccolto numerose manifestazioni di sostegno, tra cui quelle di Carolyn Smith e Rossella Erra, entrambe legate al programma, ma anche di Aurora Ramazzotti, Elena Sofia Ricci e Fabio Fognini. La vicenda ha così oltrepassato i confini del confronto televisivo, trasformandosi in un caso che coinvolge direttamente due trasmissioni della stessa azienda.

La Rai non sanziona Diaco: nessuna presa di distanza, la posizione di Viale Mazzini

Diversa, almeno per il momento, la posizione dei vertici Rai. Secondo quanto riportato da Fanpage, Viale Mazzini non avrebbe intenzione di adottare provvedimenti nei confronti di Pierluigi Diaco, né di prendere pubblicamente le distanze dal conduttore. La vicenda viene considerata soprattutto una questione interna, dal momento che contrappone due programmi appartenenti alla stessa azienda: Ballando con le Stelle, appuntamento di punta del sabato sera di Rai1, e BellaMà, trasmissione pomeridiana di Rai2. Il giudizio che emergerebbe negli ambienti Rai sarebbe sostanzialmente condiviso: Diaco avrebbe ecceduto nei modi e nel linguaggio, ma non necessariamente nella scelta degli argomenti affrontati. Intanto, il confronto è arrivato anche in ambito politico. Federica Frangi, consigliera del Cda Rai indicata da Fratelli d’Italia, ha richiamato il principio secondo cui «la libertà di fare le domande deve valere sempre».