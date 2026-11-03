“Devi uscire”, perché l’hanno cacciato dal GF Vip: l’annuncio inaspettato

Jonathan Kashanian è il quarto eliminato del GF Vip: scontri tra Alex Belli e Marina La Rosa, polemiche e nuove nomination nella puntata del 2 novembre.

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip: nella puntata del 2 novembre, Jonathan Kashanian ha dovuto lasciare la Casa dopo il verdetto del televoto. Non sono mancati scontri, accuse e colpi di scena, mentre le nuove nomination hanno già messo a rischio altri quattro concorrenti.

Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian eliminato: il verdetto del televoto e le tensioni nella Casa

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 novembre è stata caratterizzata da scontri, accuse reciproche e momenti di commozione.

Al televoto eliminatorio erano finiti Jonathan Kashanian, Valeria Marini, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Durante la diretta si sono salvati inizialmente Belli, Meloni e Di Pietro, seguiti da Varsi.

La sfida finale è rimasta quindi tra Jonathan e Valeria. A consegnare la busta nera con il verdetto è stata Marina La Rosa, già prima finalista di questa edizione. Ad abbandonare definitivamente il reality è stato Jonathan Kashanian, con appena il 6,44% delle preferenze, mentre Valeria Marini ha ottenuto il 10,44%. A conquistare il maggior numero di voti è stata Piera Meloni, con il 38,59%.

Per lo stilista si tratta della quarta eliminazione definitiva, dopo quelle di Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani. Prima di uscire, non ha risparmiato una frecciata a Marina: “Spero di non incontrare mai più una persona come te”. Sul risultato ha poi aggiunto: “Sono sereno così, era il mio momento”.

Alex Belli contro Marina La Rosa, interviene Delia Duran: nuove nomination

Tra i protagonisti della serata anche Alex Belli, che dopo gli ultimi litigi ha deciso di isolarsi dagli altri concorrenti in una zona vicino alla piscina, ribattezzata “Oblio”. Una scelta che ha provocato diverse reazioni, soprattutto da parte di Marina La Rosa, con cui i rapporti sono ormai molto tesi. Durante il confronto in diretta, l’attore le ha detto: “Sono stato così bene senza di te”. A sorpresa, Selvaggia Lucarelli ha difeso la sua strategia, commentando: “Lo trovo geniale, ha trasformato l’assenza di dinamiche in una vera dinamica”.

Nel corso della puntata Alex ha inoltre riabbracciato la moglie Delia Duran, che ha preso le sue difese e ha affrontato direttamente Marina. Al centro della discussione anche un pallone bucato sul quale l’attore aveva scritto il nome della moglie e quello del figlio Gabriel. Delia ha contestato il gesto, dichiarando: “Non mi è piaciuto che ha bucato il pallone dove lui aveva scritto il mio nome e quello di nostro figlio”. Marina ha respinto le accuse, precisando: “Non mi permetterei mai di entrare nelle dinamiche familiari. Non ho mai detto che è cattivo, ma ho detto che recita ed è un po’ aggressivo”.

Momento più leggero, invece, per Alessandro Roncaccia, che ha ricevuto la visita della madre Donatella. La donna ha avuto modo di conoscere Piera Meloni, con la quale il figlio ha iniziato una relazione nella Casa, esprimendo un giudizio positivo: “Piera mi ha fatto una bellissima impressione, è dolcissima ed è stata brava a gestire tutta la situazione”. Carmen Di Pietro è invece tornata a parlare di Luigi, il suo primo fidanzato, incontrato nuovamente nei giorni precedenti.

La puntata si è conclusa con le nuove nomination, tutte palesi: a rischio eliminazione sono finiti Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5.