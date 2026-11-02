Puntata dai toni accesi quella di “Fuori dal Coro”, programma condotto su Rete 4 da Mario Giordano: è tornato infatti a parlare l’immigrato che sogna di diventare il capo del mondo.

Fuori dal Coro, l’immigrato che voleva diventare capo del mondo è fuori controllo: “Chi non lo vuole è mer***”

A “Fuori dal Coro”, programma in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano, è tornato l’immigrato che vuole diventare il presidente del mondo.

L’inviato della trasmissione lo ha infatti raggiunto di nuovo: “sogna di diventare anche il primo artista del mondo con le sue canzoni”. Col suo repertorio che sarebbe: “Chi non vuole il mondo diventare paradiso è mer***,chi non vuole i ragazzi in libertà è mer***”. E ancora: “Pa, pa, pa, è mer***”. Ma ecco cosa era successo qualche settimana fa, con l’immigrato che aveva farneticato.

Fuori dal Coro, parla l’immigrato: “Io voglio diventare presidente del mondo”

Come appena visto, è tornato l’immigrato a “Fuori dal Coro“, raggiunto nuovamente dall’inviato del programma di Rete 4. Qualche puntata fa sempre il programma di Mario Giordano aveva raccontato le sue volontà: “Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti dico il mondo.

Io voglio diventare presidente del mondo. Dopo, quando io diventerò presidente, non ci saranno carabinieri, non ci saranno poliziotti. No poliziotti, no carabinieri. Perché lo spacciatore deve spacciare per avere soldi per mangiare”. Frasi che avevano scioccato lo studio, col giornalista che aveva obiettato subito: “però lo spacciatore, dico, anziché andare a spacciare, non può andare a lavorare?”. L’immigrato a quel punto ha detto: “Perché non tutte le persone possono lavorare. Quando io diventare presidente del mondo. Io ti lascio la cocaina, anche la marijuana“. Insomma, staremo a vedere se verrà nuovamente raggiunto dall’inviato del programma condotto da Mario Giordano e cosa avrà da dire questa volta.