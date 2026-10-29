A “Ballando con le Stelle” il giudice Guillermo Mariotto è finito al centro delle polemiche dopo le accuse da parte di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. Ecco che cosa è successo.

Ballando con le Stelle: la battuta di Guillermo Mariotto finita al centro delle polemiche

Durante la scorsa puntata di “Ballando con le Stelle“, il giudice Guillermo Mariotto si è reso protagonista di una battuta a sfondo sessuale che non è andata proprio giù a Noemi Bocchi.

La compagna dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, era infatti scesa in pista con il suo partner di ballo Giovanni Pernice e, al termine dell’esibizione, Mariotto ha detto: “Ho visto la tua spaccata per aria e ho capito Francesco Totti, il motivo per cui…”, per poi interrompersi. Questa è stata la risposta lì per lì di Pernice: “Avete capito perché io non posso ascoltare Guillermo, stiamo parlando di charleston, cosa c’entra questo? Non c’entra niente, ci dica se gli è piaciuto il ballo.” Noemi Bocchi aveva preferito non intervenire, sino a ora.

Ballando con le Stelle, la rabbia di Noemi Bocchi: “Ha esagerato, battute infelici”

Come abbiamo visto, durante la puntata di “Ballando con le Stelle“, Guillermo Mariotto a fatto una battuta infelice nei confronti di Noemi Bocchi. Lì per lì la compagna di Francesco Totti non ha detto nulla, ma la questione è tornata a galla durante “Ballando Segreto.” Ecco le parole della Bocchi: “Mi sono impegnata tanto, soprattutto sulle prese.

Mi sono buttata, anche grazie a quel senso di competizione. Per questo, dopo tutto questo lavoro e fatica, ci siano delle persone che riducono tutto questo nostro impegno a delle battute poco felici. Mi sto riferendo a quello che ha detto Mariotto. Io sto lì, mi sono messa in gioco anche per prendermi delle critiche e ci sta, anzi, trovo che servano per crescere. Però sentire delle battute così spinte a sfondo privato non è bello, non c’entrano nulla.” Anche Giovanni Pernice ha ribadito di non aver apprezzato il commento del giudice: “Quando vedo che lui distrugge tutto quello che abbiamo costruito, facendo una battuta infelice, sminuisce il lavoro che abbiamo fatto.” Milly Carlucci ha provato ha contestualizzare il comportamento di Mariotto, mentre il capo autore Giancarlo De Andreis ha provato a dire che si era trattato solo di un apprezzamento estetico. Ciò però non ha fatto cambiare idea alla Bocchi.