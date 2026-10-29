Dopo settimana di ascolti deludenti, Mediaset potrebbe prendere una decisione drastica. Ecco cosa potrebbe succedere al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Gf Vip: ascolti in calo per Ilary Blasi

Le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip proseguono, con tensioni, polemiche e quant’altro.

Ciò però che conta per Mediaset è il fattore ascolti e, nelle ultime due settimane, gli ascolti non sono stati quelli che ci si aspettava. Come sapete il reality va in onda ogni settimana per due appuntamenti, ma ecco che potrebbe arrivare una drastica decisione da parte dei Cologno Monzese. Cosa succederà quindi al reality show condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste?

GF Vip, Ilary Blasi “dimezzata” da Mediaset? La notizia dopo gli ascolti deludenti

Dopo gli ascolti deludenti dei queste ultime settimane, Mediaset starebbe pensando di dimezzare le dirette del Grande Fratello Vip, ovvero niente più due appuntamenti a settimana ma uno solo. Second le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, la puntata del venerdì potrebbe avere le ore contate, con il reality show che quindi potrebbe andare in onda solamente al lunedì.

A far emergere l’ipotesi sono i listini pubblicitari di Publitalia, nei quali non figurerebbe più il doppio appuntamento settimanale. Al momento non c’è ancora alcuna conferma ufficiale, con la puntata prevista per domani sera, venerdì 30 ottobre, per il momento confermata, resta da capire se questo ipotetico cambiamento potrebbe partire già la prossima settimana. Al posto del Gf Vip potrebbe quindi al venerdì andare in onda una fiction. Ricordiamo invece che la finale di questa edizione del Grande Fratello Vip è invece prevista ufficialmente per martedì 1 dicembre. In attesa di novità o conferme ufficiali, domani sera, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi dovrebbe condurre normalmente la puntata.