Pino Insegno con la sciarpa a La volta buona: "Sono pieno di lividi". Cosa è...

Pino Insegno con la sciarpa a La volta buona: "Sono pieno di lividi". Cosa è...

Pino Insegno si è presentato a La Volta Buona indossando una sciarpa. L'attore ha spiegato il motivo per cui ha sfoggiato questo look insolito in studio.

Una sciarpa al collo anche in studio, non per proteggersi dal freddo, ma per nascondere i segni di un trattamento estetico. Pino Insegno è stato ospite di La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dove ha spiegato il motivo dell’accessorio, raccontando di essersi sottoposto a un intervento per migliorare l’aspetto della zona sotto il mento.

“Indosso la sciarpa perché sono pieno di lividi. Sono ancora un po’ gonfio!“, ha raccontato il conduttore durante la trasmissione, senza nascondere il ricorso alla medicina estetica. Ma quale trattamento ha scelto e perché?

Pino Insegno: il trattamento estetico per eliminare la pappagorgia

Pino Insegno ha spiegato di aver deciso di intervenire sulla zona sotto il mento, rivolgendosi a un chirurgo suo amico.

L’obiettivo era migliorare l’aspetto della pappagorgia, ma senza sottoporsi a un’operazione chirurgica tradizionale.

“Non volevo andare sotto i ferri, fare l’operazione“, ha raccontato, spiegando così la scelta di una procedura alternativa. Il conduttore ha quindi optato per l’endolift, un trattamento che utilizza la tecnologia laser per intervenire sui tessuti e migliorare il profilo della zona trattata.

Insegno lo ha descritto con parole semplici, definendolo “il laser per levare la pappagorgia“. La decisione di sottoporsi al trattamento è stata quindi legata alla volontà di ottenere un risultato estetico senza ricorrere alla chirurgia tradizionale.

Perché Pino Insegno indossa la sciarpa in televisione

La sciarpa indossata durante la puntata di La volta buona è servita a coprire i segni ancora visibili dopo il trattamento. Il gonfiore e i lividi, come ha spiegato lo stesso conduttore, non erano ancora scomparsi del tutto.

Insegno ha affrontato l’argomento con spontaneità, raccontando al pubblico quanto accaduto e chiarendo così il motivo del suo look insolito in studio. Una scelta che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e che gli ha permesso di parlare apertamente del ricorso alla medicina estetica.

Il conduttore non ha nascosto né il trattamento né i suoi effetti temporanei, spiegando direttamente a Caterina Balivo perché avesse deciso di presentarsi in trasmissione con la sciarpa.