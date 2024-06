Questa sera, lunedì 3 giugno, Pino Insegno torna con Reazione a Catena, ma il pubblico italiano sembra avere dei pareri completamente diversi su questo ritorno.

Pino Insegno torna con Reazione a Catena: il pubblico si divide

Pino Insegno è tornato su Rai1 con Reazione a Catena e non ha lasciato indifferente il pubblico italiano. Il ritorno del conduttore ha completamente diviso il web, ma è soprattutto la politica l’argomento principale degli utenti. “Chi lo guarderà non è antifascista” hanno scritto molti utenti, in riferimento alle presunte simpatie politiche dell’attore, a cui si attribuisce una forte amicizia con la premier Giorgia Meloni.

“Da oggi torna Pino Insegno, l’amico di Giorgia, io ho già provveduto a disinstallare Rai1, così non lo vedo neanche per disgrazia” ha scritto un utente. “Boicottare Reazione a Catena e Pino Insegno! La meritocrazia deve vincere sempre!” ha scritto un altro. Ovviamente ci sono anche molti spettatori che sono contenti del ritorno del conduttore.

Pino Insegno torna con Reazione a Catena: gli utenti che lo difendono dalle polemiche

Ci sono anche molti utenti che difendono il conduttore dalle polemiche. “Quelli che si definiscono democratici e antifascisti fanno schifo! Non si giudica un artista in base all’orientamento politico” ha scritto qualcuno. “Tutti i detrattori di Pino Insegno possono bellamente andare a fare in c***! Era ora che tornasse a condurre Reazione a Catena! Gli fu tolta la conduzione ingiustamente, non si sa perché. Finalmente ritornerà ad essere divertente, dopo più edizioni soporifere” ha scritto un altro utente. C’è anche chi ha deciso giustamente di guardare la trasmissione prima di giudicare la conduzione dell’attore.