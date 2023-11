Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Pino Insegno potrebbe aver tradito l’ex moglie Roberta Lanfranchi con un’olgettina di Silvio Berlusconi. Si parla di “amicizia profondissima”, ma il pensiero malizioso nasce spontaneo: vediamo perché.

Pino Insegno ha tradito l’ex moglie con un’olgettina di Berlusconi?

Il giornalista Alberto Dandolo, firma di Dagospia, non ha alcun dubbio: Pino Insegno aveva un’amicizia “profondissima” con un’olgettina di Silvio Berlusconi. La donna in questione sarebbe Marysthell Garcia Polanco. Possibile che il conduttore de Il Mercante in Fiera abbia tradito l’ex moglie Roberta Lanfranchi con lei?

L’indiscrezione su Pino Insegno e l’olgettina

“Che rapporto c’è stato in passato tra Pino Insegno e l’ex olgettina Marysthell Garcia Polanco? Non pensate subito male, tra i due c’era una grande amicizia“, si legge su Dagospia. Secondo Mow Magazine, però, questo rapporto amicale si sarebbe trasformato in qualcosa di più intimo. All’epoca dei fatti, correva l’anno 2002, l’olgettina di Berlusconi aveva solo 19 anni, mentre Pino faceva coppia fissa con la Lanfranchi.

Pino Insegno, l’olgettina e Roberta: il triangolo

Sempre secondo le indiscrezioni, sembra che il rapporto tra Insegno e Marysthell Polanco era ben noto anche a Ilary Blasi e Aida Yespica, nonché al manager Luca Guzzon. Pino e l’Olgettina avrebbero avuto una storia di oltre un anno, terminata quando lei ha deciso di tornare a Santo Domingo. Ricordiamo che la separazione tra il conduttore e la Lanfranchi è avvenuta nel 2007, dopo 17 anni di matrimonio. Pertanto, pare che lui abbia tradito Roberta e che l’unione sia finita proprio per questo.