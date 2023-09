Pino Insegno, la confessione inaspettata: "Ho puntato su altro nei rapporti intimi"

Pino Insegno ha rilasciato un’intima intervista a Gente e, per la prima volta, ha confessato di avere un solo testicolo.

Pino Insegno: la confessione intima

In vista dell’inizio della nuova edizione di Mercante in Fiera, Pino Insegno si è confessato con il settimanale Gente e per la prima volta ha confessato di avere un solo testicolo. Il conduttore ha anche svelato con ironia: “Me lo rivelò mia madre, all’improvviso, quando le dissi che avevo letto che Giulio Cesare aveva un solo testicolo. ‘Anche tu’, fece lei. Fu un colpo. Crescendo ho puntato su ‘altre cose’ nel rapporto intimo, ho imparato ad amare le donne senza pensare per forza alla prestazione”, ha svelato, e ancora: “So che ci sono tanti uomini nelle mie condizioni ed è giusto che sappiano che puoi avere una vita normale. Io ho avuto varie donne e quattro figli. Vi sembro uno che abbia avuto problemi?”.

Il conduttore è stato sposato con Roberta Lanfranchi, con cui ha avuto i suoi primi due figli e, a seguire, con Alessia Navarro (madre dei suoi due figli più piccoli, Alessandro e Valerio). In tanti sono curiosi di vedere la nuova edizione di Mercante in fiera e scoprire come se la caverà il volto tv viste le polemiche che hanno preceduto l’inizio del programma.