Lavoro come valore fondamentale previsto nella nostra Costituzione, questa è stata la riflessione del presidente del Senato, Ignazio La Russa che, in un post condiviso sui suoi canali social in occasione della festa del Primo Maggio. Il presidente del Senato ha parlato in particolare dell’importanza di prevenire le morti sul lavoro che sono state definite “inaccettabili”.

Morti sul lavoro, il presidente del Senato La Russa: “Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie”

Il presidente del Senato ha esordito nel suo intervento evidenziando come l’occupazione sia cresciuta. Il suo pensiero è però andato anche all’aspetto più drammatico del lavoro, vale a dire le persone che perdono la vita, facendo un’azione quotidiana come quella di andare a lavorare: “La sicurezza è un tema di cruciale importanza, per il quale tutti dobbiamo sentire la necessità di fare il massimo affinché’ venga sempre garantita l’opportuna prevenzione. Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie: le morti sul lavoro sono inaccettabili”.

Licia Ronzulli: “In un solo anno 300 mila occupati in più”

Anche la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, è entrata nel merito dei dati positivi sull’occupazione, spiegando come si tratti di numeri record. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha dedicato un pensiero a quanti lavorano nella scuola italiana. Così su X: “Oggi è anche la Festa dei Lavoratori, il mio pensiero e il mio augurio vanno ai dirigenti, ai docenti, al personale Ata di tutte le scuole italiane che con impegno, passione e competenza operano per la istruzione dei nostri ragazzi”.