E’ ufficiale: Chiara Ferragni è fuori anche dalla grande famiglia Pantene. Il noto brand, di cui l’imprenditrice è stata testimonial per anni, l’ha sostituita con una sua sosia.

Pantene chiude con Chiara Ferragni e ingaggia la sua sosia

Dopo il caos legato al pandoro Balocco, Pantene non ha rilasciato informazioni in merito alla sponsorizzazione legata a Chiara Ferragni. Durante il lancio della campagna di influencer marketing della nuova gamma di prodotti haircare, l’azienda ha replicato così a quanti hanno chiesto informazioni sull’imprenditrice: “Non rilasciamo questo tipo di informazioni“. A distanza di qualche tempo, Pantene ha scoperto le carte in tavola, svelando la nuova testimonial scelta al posto della Ferragni.

Chi ha scelto Pantene al posto di Chiara Ferragni?

Pantene, strano ma vero, ha scelto di ingaggiare una nuova testimonial molto simile alla Ferragni. Sembra quasi una sua sosia. Si tratta di Havi Mond, modella 40enne di origini israeliane. I pannelli pubblicitari dell’azienda con impressa l’immagine di Chiara sono spariti: al suo posto ci sono quelli con un’altra bellissima donna bionda che non ha problemi con la finta beneficenza.

Chi è Havi Mond?

All’anagrafe Chava Mond, Havi Mond è una modella di 40 anni. Di origini israeliane, vive a Londra e vanta una carriera degna di nota nel mondo della moda. Nel suo curriculum ci sono grandi nomi, come: Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection.