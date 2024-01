Chiara Ferragni, anche Pantene e Perfetti interrompono la collaborazione: colpo basso per l'imprenditrice.

Ancora brutte notizie per Chiara Ferragni. Dopo il caso pandoro Balocco, anche Pantene e Perfetti hanno interrotto le collaborazioni con lei. La sua era, se la situazione dovesse continuare a precipitare, potrebbe dirsi conclusa.

Chiara Ferragni: anche Pantene e Perfetti la scaricano

Mentre la Procura di Milano continua a portare avanti le indagini su Chiara Ferragni, in modo da valutare se si può davvero parlare di truffa aggravata, l’imprenditrice continua a ricevere colpi bassi da parte dei brand che prima la pagavano a peso d’oro per una sponsorizzazione. Gli ultimi ad averla scaricata sono Pantene e Perfetti.

Chiara Ferragni: la decisione drastica di Pantene e Perfetti

Pantene e Perfetti non hanno solo interrotto le collaborazioni con Chiara Ferragni, ma hanno anche chiesto il ritiro dei prodotti con il suo marchio. L’azienda dei dolciumi ha ordinato di far sparire dai Carrefour tutte le gomme da masticare con il volto/marchio dell’imprenditrice, mentre il brand di prodotti per capelli ha chiesto a profumerie e supermercati di eliminare i pannelli brandizzati Ferragni e sostituirli con nuove immagini.

Chiara Ferragni: sta per finire un’era?

Una domanda sorge spontanea: l’era di Chiara Ferragni sta finendo? Alla luce di quanto successo, sembra proprio di sì. L’imprenditrice dovrà lavorare molto per riuscire a ricostruire la sua immagine e non è detto che riesca nell’impresa.