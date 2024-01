Governo adotta una legge sulla beneficenza: la reazione di Chiara Ferragni

La recente adozione da parte del governo di una legge sulla beneficenza ha suscitato la reazione favorevole di Chiara Ferragni. L’influencer famosa ha manifestato la sua soddisfazione per l’approvazione tempestiva di questa normativa che colma una lacuna legislativa. Secondo Ferragni, è fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza legate alle iniziative commerciali, basandosi sulla sua esperienza personale.

La nuova legge sulla beneficenza: trasparenza e regole chiare per le attività commerciali

Il disegno di legge appena adottato dal governo sulle attività commerciali legate alla beneficenza mira a garantire trasparenza e regole chiare. Questo nuovo provvedimento legislativo stabilisce norme precise per la pubblicità e le pratiche commerciali relative alla promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori, i cui proventi sono destinati in parte a scopi benefici. L’obiettivo principale è quello di evitare ambiguità e garantire che tutte le attività di beneficenza siano svolte in modo trasparente e rispettoso delle regole. La normativa si applica non solo alle attività digitali, ma a tutte le iniziative di raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti, indipendentemente dal mezzo utilizzato per la loro promozione. Sarà l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) a vigilare sull’adeguamento delle imprese alle nuove disposizioni.