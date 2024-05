Il mondo del giornalismo sportivo è stato colpito in queste ultime ore da una perdita importante. David Messina, firma illustre di testate come la “Gazzetta dello Sport” o ancora “La Stampa” si è spento all’età di 92 anni. La notizia della scomparsa del decano del giornalismo è stata data dal Glgs-Ussi Lombardia, gruppo lombardo di giornalisti sportivi che, attraverso un comunicato, ha dato un ultimo saluto al “maestro”.

Morto David Messina: l’illustre firma del giornalismo sportivo aveva 92 anni

Di origini palermitane, David Messina si era laureato in giurisprudenza, arrivando ad esercitare la carriera forense. Come giornalista aveva poi collaborato con il quotidiano “L’Ora”. Si trasferirà poi a Milano dove nel 1963 fonderà la redazione del Corriere dello Sport. Per la “Gazzetta dello Sport” si occuperà invece di calciomercato, divenendone uno dei pionieri.

Il GLGS ha voluto infine ricordare il suo impegno profuso anche nelle associazioni di categoria sottolineandone “la presenza costante nelle vicende sindacali: un impegno che non è mancato neppure negli ultimi anni, quando l’età reclamava luna nevitabile riduzione delle forze. Anche qui David c’era sempre”.

Le apparizioni in televisione

Nel corso della sua lunghissima carriera, David Messina diverrà anche docente di giornalismo sportivo presso la scuola Walter Tobagi di Milano. A partire dagli anni ’90 diverrà un noto commentatore per emittenti quali Italia 7 Gold, Telemontecarlo, Canale Italia, Antenna 3 o ancora Telelombardia.