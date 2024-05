Nella serata del 17 maggio, c’è stato uno spettacolo raro sullo Stretto di Messina. Il cielo, dopo il tramonto, si è colorato di rosa e questo è stato visto sia in Calabria che in Sicilia, infatti sono state diffuse diverse foto sui social. A cosa è dovuto questo fenomeno? Gli esperti hanno dato una risposta.

Spettacolo sullo Stretto di Messina: la sabbia del Sahara colora il cielo di rosa

Il cielo è diventato rosa sullo Stretto di Messina, durante il crepuscolo dopo il tramonto. Lo spettacolo che ha tenuto le persone con il naso all’insù per diverso tempo, è accaduto nella serata del 17 maggio.

Il particolare fenomeno si è verificato fra Calabria e Sicilia, uno scenario suggestivo e affascinante dovuto alla quantità elevata di sabbia del Sahara in sospensione nell’atmosfera.

Questa sabbia, illuminata dai raggi solari bassi del tramonto, ha colorato il cielo di rosa. A completare la visione, i cirri alti e stratificati in risalita dalla Tunisia e le nubi africane.

Cielo rosa sullo Stretto di Messina: le temperature estive

Il fenomeno è stato davvero molto bello e tutti hanno voluto condividerlo. Circolano video e immagini del cielo rosa, immortalato da tantissimi utenti e poi postato sui social.

Il fenomeno ottico è avvenuto fra l’altro in una serata calda e piacevole, in cui c’erano molte persone fuori per una passeggiata.

Per il periodo che stiamo vivendo, le temperature al sud sono molto calde, infatti nella serata del 17 maggio erano intorno ai 22 gradi sia a Messina che a Reggio Calabria.

Oggi, 18 maggio, sono ancora più alte, rispettivamente 26 e 27 gradi. Nel weekend tornerà però il maltempo, che già sta interessando il nord dell’Italia.

Già da domenica 19 maggio si prevedono piogge sporche di sabbia sahariana.