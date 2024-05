I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per domare le fiamme divampate in un appartamento di Roma

Una tragedia fortunatamente solo sfiorata a Fidene, nel nord di Roma, dove questa notte è andato a fuoco un appartamento del quarto piano di un palazzo. All’interno della casa c’erano sette persone, delle quali due erano disabili. I caschi rossi hanno domato le fiamme e prestato soccorso agli inquilini: tre sono rimasti feriti.

Incendio in un appartamento di Roma cosa è successo

Il bollettino alla fine racconta di tre feriti, di cui uno grave, ricoverato in ospedale in codice rosso. Ma quello che poteva accadere nell’appartamento di via dei Vocazionisti a Roma aveva rischiato di essere una vera e propria tragedia. Nel cuore della notte fra ieri e oggi, infatti, ad un tratto era scoppiato un incendio all’interno della casa del quarto piano del palazzo di 7 totali. Sette persone erano presenti fra le mura in quel momento e due di loro erano disabili.

Incendio in un appartamento di Roma si indaga

In pochi istanti, i vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti nella via di Fidene e sono riusciti a domare l’incendio, scoppiato per cause ancora da accertare. Nel frattempo, sul posto sono arrivati anche i medici del 118 che hanno fornito una prima assistenza alle tre persone ferite. Una di loro, la più grave, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. I carabinieri indagano sull’accaduto.