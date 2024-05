La notizia della morte di Franco Di Mare è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, 17 maggio, generando vuoto e tristezza nella famiglia e in chi lo conosceva. Tuttavia, in queste ore, il fratello Gino, in un’intervista per Repubblica ha svelato un dettaglio insolito sulla morte del giornalista: è morto alle 17:17 di venerdì 17 maggio.

Le parole del fratello sul dettaglio singolare della morte di Franco Di Mare

Gino Di Mare ha raccontato a Repubblica il dettaglio decisamente eccezionale sulla morte del fratello:

«C’è una cosa che non mi tolgo dalla testa. Franco è morto alle 17:17 di venerdì 17».

Di sangue napoletano, l’uomo, non si dà pace per quanto accaduto e aggiunge:

«Uno potrebbe dirmi “Sei napoletano, sei scaramantico”, ma io mi chiedo come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari».

La richiesta di Franco Di Mare e la decisione del fratello Gino

Prima della morte Franco di Mare ha chiesto al fratello di portarlo ancora al mare, era un grande napoletano e innamorato della sua Posillipo. In merito a tale richiesta, Gino nell’intervista a Repubblica ha svelato un’ulteriore indiscrezione:

«Proverò ad esaudire il suo desiderio nei prossimi giorni, ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremo alle prescrizioni di legge».

I funerali di Franco Di Mare si terranno lunedì 20 maggio alle ore 14.00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo di Roma.