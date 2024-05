Dopo una lunga battaglia contro il tumore, il giornalista Franco Di Mare è morto a 68 anni. L’uomo era stato intervistato poco tempo fa da Fabio Fazio e le sue condizioni erano subito sembrate gravi, ma la sua salute è peggiorata velocemente. Il fratello Gino scrive un messaggio social per salutarlo e si scaglia contro la Rai.

Un mesotelioma ha portato via Franco Di Mare all’età di 68 anni. Il noto giornalista nulla ha potuto fare per contrastare il tumore, scomparso nelle scorse ore. A dare la notizia del triste decesso è stata la sua famiglia con una nota. Era solo il 28 aprile quando il giornalista aveva aprlato pubblicamente della sua malattia nella ormai tristemente nota intervista con Fabio Fazio. Da lì, le sue condizioni di salute sono peggiorate in maniera irreversibile.

“Ciao Frà, con te va via un pezzo di me” – inizia così l’ultimo messaggio che Gino Di Mare ha voluto mandare a suo fratello Franco utilizzando i social network. Intervistato da ‘Repubblica’, Gino ha fornito alcuni dettagli sugli ultimi momenti vissuti col fratello: “Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al mare?”. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia”. Poi arriva la dura stoccata alla Rai: “Franco era molto adirato. Era convinto che la sua è una malattia professionale. Mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l’ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più delicato della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai“.