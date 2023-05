Grave lutto per il giornalismo: è morta Maria Giovanna Maglie

La giornalista e saggista Maria Giovanna Maglie si è spenta a 70 anni dopo alcuni gravi problemi di salute. Il mondo del giornalismo è in lutto.

Maria Giovanna Maglie è morta

In queste ore in tanti hanno appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Maria Giovanna Maglie, celebre giornalista e opinionista. A dare la notizia della sua scomparsa è stata Francesca Chaouqui, che ha scritto sui social: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

In tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro dolore per la scomparsa della giornalista, che già nei mesi scorsi aveva subito un ricovero a causa di alcuni gravi problemi di salute.

Chi era Maria Giovanna Maglie

Nata a Venezia nel 1952, Maria Giovanna Maglie aveva esordito come giornalista de l’Unità, e a seguire aveva lavorato per la Rai. Era stata autrice di libri e documentari ed era diventata nota al pubblico del piccolo schermo con la sua partecipazione nel ruolo di opinionista a L’isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia.