Maria Giovanna Maglie: "Sono ancora in ospedale, non è semplice"

Maria Giovanna Maglie: "Sono ancora in ospedale, non è semplice"

Maria Giovanna Maglie: "Sono ancora in ospedale, non è semplice"

Maria Giovanna Maglie è ancora ricoverata in ospedale.

La giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Maria Giovanna Maglie è ancora ricoverata in ospedale

Tramite il suo profilo Instagram, Maria Giovanna Maglie ha confessato di essere ancora ricoverata in ospedale. Dopo circa tre mesi, la giornalista e scrittrice non è riuscita a tornare a casa neanche per le festività di Natale. Nonostante tutto, non ha perso la speranza e ha deciso di mostrarsi ai seguaci “col profilo buono in evidenza“.

Le parole di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna, a didascalia di uno scatto in cui si mostra perfettamente truccata, ha scritto:

“Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell’affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023″.

La Maglie non ha perso la speranza e spera di uscire dall’ospedale nei primi giorni del 2023.

Quando verrà dimessa dall’ospedale?

Maria Giovanna Maglie è combattiva e, anche se il ricovero l’ha provata, tornerà presto alla sua vita. Per il momento, la giornalista e scrittrice non ha ancora ricevuto comunicazione sulle sue dimissioni.