Maria Giovanna Maglie: "In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri"

Maria Giovanna Maglie: "In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri"

Maria Giovanna Maglie: "In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri"

Arriva la spiegazione social di Maria Giovanna Maglie: "In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri, ecco la ragione della mia latitanza”

Lo ha scritto, anzi, “cinguettato” a Libero Maria Giovanna Maglie: “In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri”.

Come spiega il quotidiano la notissima giornalista ha postato un tweet dove spiega che spera di riprendersi al più presto. E l’assenza della Maglie dagli studi televisivi non era affatto passata inosservata: la giornalista era molto presente e con le sue opinioni a volte dissacranti caratterizzava i programmi tv in cui veniva invitata.

Maria Giovanna Maglie in ospedale

Ecco perché quando poi non si è vista più molti si sono chiesti perché ed ecco perché la stessa Maglie ha voluto svelare “l’arcano”: non sta bene, si spera per cose lievi ancorché lunghe.

E su Twitter per spiegare questa sua lontananza, Maria Giovanna Maglie ha scritto: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza”.

Il cinguettio, la foto e la spiegazione

E ancora: Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”. Libero spiega poi che a corredo del cinguettio c’è una foto che mostra la brava giornalista in primo piano, il volto un poco provato, e sul petto il suo ultimo libro, “Addio Emanuela.

La vera storia del sequestro Orlandi”.