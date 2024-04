Una luce di speranza brilla nel cuore di Sara, una piccola guerriera che, nonostante un tumore giudicato irreversibile, continua a sognare e a coltivare i propri desideri.

La raccolta fondi per Sara: l’analisi di Selvaggia Lucarelli

Di fronte alla decisione dei medici di non intensificare ulteriormente la terapia per evitare di affaticarla ulteriormente, il padre della bimba si è unito al desiderio della famiglia: “Faremo in modo che Sara viva ogni momento al massimo, portandola nei luoghi che desidera e regalandole momenti di gioia.”

Per supportare i sogni di Sara, i genitori hanno avviato una raccolta fondi che ha rapidamente catturato l’attenzione e il cuore di molte persone, tra cui anche celebrità come Elettra Lamborghini. In poco tempo sono stati raccolti oltre centomila euro, che saranno destinati a esaudire i desideri della bambina di 5 anni.

Tuttavia, non tutti vedono la vicenda priva di qualche perplessità, sulla questione la giornalista Selvaggia Lucarelli ha sollevato alcuni dubbi riguardo alla raccolta fondi, come riporta leggo-it, citando presunti benefici economici già ottenuti dalla famiglia e mettendo in discussione la trasparenza dell’iniziativa. Il padre di Sara ha prontamente risposto alle accuse, sottolineando la correttezza e l’integrità della sua famiglia e ribadendo che i fondi raccolti verranno utilizzati esclusivamente per realizzare i desideri della loro amata figlia.

La storia di Sara continua a commuovere e a ispirare, mentre la cantante Elettra Lamborghini si impegna personalmente per realizzare uno dei sogni della bambina.