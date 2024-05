Sassari, commessa picchia il rapinatore e lo fa scappare

Sassari, commessa picchia il rapinatore e lo mette in fuga

La commessa della tabaccheria di Pietro Paolo Manis a Sassari ha reagito contro il rapinatore, che è entrato armato, riuscendo a metterlo in fuga.

Una commessa ha reagito contro un rapinatore, mettendolo in fuga. La scena è stata mostrata in un video, che documenta la rapina sventata nella tabaccheria di Pietro Paolo Manis in Corso Trinità a Sassari. Le immagini mostrano un uomo entrare nel locale e lanciare una borsa contro la commessa, pretendendo che la riempisse con l’incasso. La commessa, però, ha deciso di reagire, senza farsi intimorire.

L’uomo ha estratto una pistola e l’ha puntata verso la donna, ma lei non si è fatta intimorire e lo ha colpito con un oggetto di ferro. A quel punto è uscita fuori dal bancone e ha affrontato il rapinatore iniziando una colluttazione al termine della quale l’uomo è scappato, senza essere riuscito a prendere i soldi. I carabinieri lo stanno cercando.