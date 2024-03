Grande paura per due farmaciste di Villasanta, vicino Monza, rapinate da un uomo di 49 anni che le ha minacciate con una pistola. Il malvivente è entrato nel negozio con cattive intenzioni e con il volto coperto da una maschera: dopo aver prelevato il bottino è stato rintracciato dai carabinieri.

Rapina in farmacia: preso il bottino a Monza

Prima l’ingresso in farmacia, poi la minaccia con la pistola (a salve) e, infine, la fuga con l’incasso della giornata e diversi medicinali. Così si è svolta la rapina andata in scena questa mattina in una farmacia di Villasanta ad opera di un uomo che si è presentato sul posto con il volto coperto da una maschera da mangiafuoco.

Rapina in farmacia: trovato il malvivente

Subito dopo il colpo messo a segno dal rapinatore, le due farmaciste hanno chiamato i carabinieri. Gli agenti sono riusciti ad intercettare il 49enne non molto lontano dal luogo della rapina. Sono riusciti a riconoscerlo grazie ad un tatuaggio sulla mano descritto bene dalle farmaciste. L’uomo, italiano e residente a Monza, aveva ancora con sè la pistola a salve e la maschera, oltre al bottino.